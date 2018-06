Natalie Portman over schoonzoon Trump: "Een echte schurk" SD

15 juni 2018

20u32

Actrice Natalie Portman (37) heeft Jared Kushner (37), de schoonzoon en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, de "perfecte schurk" genoemd. Portman en Kushner zaten jaren geleden in dezelfde klas op Harvard.

De actrice was te gast in de show van Stephen Colbert die haar vroeg naar haar ervaringen met Kushner op de universiteit. Portman erkende dat zij toentertijd vrienden was met Kushner, maar dat het contact inmiddels is doodgebloed. "Er valt weinig grappigs te zeggen als iemand met wie je ooit bevriend was zich ontpopt tot een soort... superschurk", stelde de actrice.

Het tweetal was zo goed bevriend dat zij zelfs nog op elkaars huwelijken aanwezig waren. Portman gaf verder geen toelichting op de vraag van Colbert waarom hun vriendschap verwaterde.

De actrice gold in 2016 als een van de fervente aanhangers van Hilary Clinton, de Democratische opponent van Trump. Clinton kreeg meer stemmen, maar verloor de verkiezingen toch aan de Republikein omdat hij meer kiesmannen kreeg toebedeeld.