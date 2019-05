Natalie Portman ontkent relatie met Moby: “Hij was gewoon een enge, oudere man” SD

Bron: Stereogum 0 Celebrities In zijn nieuwe biografie ‘Then It Fell Apart’ beschrijft Moby (53) in detail hoe hij jaren geleden een relatie had met een toen 20-jarige Natalie Portman. De actrice (ondertussen 37) ontkent echter in alle toonaarden dat er ooit iets gaande was tussen hen.

“Ik was verbaasd om te horen dat hij de erg korte tijd dat we elkaar kenden, omschreef als een relatie”, laat Natalie Portman weten aan Harper’s Bazaar. “Ik herinner het me als een man die een stuk ouder was en die zich erg eng gedroeg toen ik net afgestudeerd was aan de middelbare school. Hij zei dat ik 20 was, maar dat was ik zeker niet. Ik was een tiener. Ik was net 18 geworden. Hij of zijn uitgever hebben de feiten niet gecontroleerd - dat lijkt bijna met opzet. Dat hij dit verhaal gebruikt heeft om zijn boek te verkopen, vind ik erg verontrustend. Dit is niet gebeurd. Er zijn zoveel feitelijke fouten en uitvindingen. Ik had het fijn gevonden als hij of zijn uitgever contact hadden opgenomen om dat af te toetsen.”

Dan vertelt Portman haar kant van het verhaal. “Ik was een fan en ging naar een van zijn shows toen ik net afgestuurd was. Toen we elkaar na de show ontmoetten, zei hij: ‘Laten we vrienden zijn.’ Hij was op tournee en ik werkte, was bezig met een film, dus we spraken maar een paar keer af voordat ik besefte dat dit een oudere man is die geïnteresseerd in me was op een manier die erg ongepast aanvoelde.”

Moby herinnert zich de situatie anders. Hij schrijft in zijn boek het volgende: “We hadden net een show gespeeld in Austin voor 450 mensen in een zaal waar 500 mensen konden. Ik liep naar de deur van de backstageruimte, zeker dat het een misverstand of een grap zou zijn, maar daar zat Natalie Portman, geduldig te wachten. Ze keek naar me op met haar zwarte ogen en zei: ‘Hey’. Ik was een kale drankverslaafde die in een appartement woonde dat naar schimmel en oude bakstenen rook, en Natalie Portman was een prachtige filmster. Maar daar was ze in mijn kleedkamer, met me aan het flirten.”

Volgens het boek hadden Moby en Portman in 1999 nog een afspraakje toen de actrice aan Harvard studeerde. “Ik nam een taxi naar Cambridge om Natalie te ontmoeten”, schrijft Moby. “We hielden elkaars hand vast en dwaalden rond Harvard, kussend onder de eeuwenoude eiken. Op middernacht bracht ze me naar haar kot en lagen we naast elkaar op haar smalle bed. Nadat ze in slaap viel, worstelde ik me zorgvuldig uit haar armen en nam ik een taxi terug naar mijn hotel.”