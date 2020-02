Natalie Portman onder vuur om “hypocriete vrouwencape” bij Oscars LV

11 februari 2020

19u21

Bron: ANP 0 Celebrities Natalie Portman is onder vuur komen te liggen om de bijzondere cape die zij droeg bij de Oscarceremonie. De 38-jarige actrice uit onder andere ‘Star Wars’ en ‘Black Swan’ had een cape van Dior aan met daarin de namen van vrouwelijke regisseurs die dit jaar niet voor de Oscars waren genomineerd. De Academy lag weer onder vuur door de afwezigheid van vrouwelijke genomineerden.

Maar op sociale media merkten veel fans op dat Portman in de praktijk maar weinig moeite doet om vrouwen in de regiestoel te krijgen. Ze heeft in haar lange carrière slechts twee maal zelf met een vrouwelijke filmer gewerkt. En haar productiemaatschappij heeft sinds 2007, toen het bedrijf werd opgericht, nog nooit een film met een andere vrouw dan Natalie zelf gemaakt.

Portman heeft nog niet gereageerd op de kritiek. De namen in haar cape waren Greta Gerwig (Little Women), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood) en Lorene Scafaria (Hustlers). Deze films hadden volgens kenners niet misstaan in het lijstje met genomineerde regisseurs.