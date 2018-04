Natalie Portman komt haar ereprijs in Israël niet ophalen uit protest MVO

20 april 2018

07u33

Natalie Portman (36) heeft besloten een ereprijs die ze in Israël zou ontvangen niet op te komen halen. Volgens de organisatie van de Genesis Prize deed ze dat om politieke redenen.

In november werd bekend dat Portman was gekozen voor de prijs, die jaarlijks gaat naar 'buitengewone individuen die een inspiratie vormen voor de volgende generatie joden, vanwege hun uitstekende professionele prestaties en toewijding aan de joodse waardes en het joodse volk.' Destijds reageerde de actrice, die in Jeruzalem werd geboren, nog dankbaar.

De organisatie van de prijzen liet donderdag weten dat de actrice is afgehaakt voor de ceremonie. "We zijn bedroefd dat mevrouw Portman heeft besloten om om politieke redenen niet aanwezig te zijn bij de Genesis Prize-ceremonie. We zijn bang dat haar beslissing ervoor zorgt dat onze filantropische organisatie een politiek karakter krijgt, iets dat we de afgelopen vijf jaar hard hebben geprobeerd te vermijden."

Een woordvoerder van de actrice wilde tegenover The Hollywood Reporter niet reageren op de kwestie.