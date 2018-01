Natalie Portman, Emma Stone, Reese Witherspoon en 300 andere Hollywood-vrouwen komen in actie voor #metoo MVO

Een groep van meer dan driehonderd bekende namen uit de Amerikaanse entertainmentindustrie hebben de handen ineen geslagen voor het gezamenlijke initiatief 'Time's Up' naar aanleiding van de #metoo-kwestie. Het project, waar ook talloze schrijfsters, producers, regisseurs en scenaristen bij betrokken zijn, bestaat onder meer uit een fonds waarmee slachtoffers van seksueel misbruik financieel worden bijgestaan.

Onder anderen actrices Ashley Judd, Eva Longoria, Natalie Portman, Emma Stone en Reese Witherspoon hebben zich bij Time's Up aangesloten. Ook Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Viola Davis, Alicia Vikander, Amy Poehler, Olivia Munn, Taylor Swift en Jessica Chastain steunen het project.

Het fonds is vooral bedoeld om gerechtskosten van slachtoffers te kunnen betalen. Het geld is bedoeld voor alle slachtoffers van seksueel ongepast gedrag of misbruik, niet alleen in de entertainmentwereld maar ook uit andere sectoren. Vaak zijn rechtszaken onbetaalbaar.

Op de eerste dag is al meer dan 13,4 miljoen dollar opgehaald. Het beoogde doel is 15 miljoen dollar.