Natalie Mendoza was één van de eerste vrouwen die hem beschuldigde, maar... "Ik vergeef Harvey Weinstein" MVO

25 januari 2018

10u55 0 Celebrities Actrice Natalie Mendoza was één van de eerste vrouwen om Harvey Weinstein te beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoewel ze haar woorden niet terugneemt, verklaarde ze wel aan online magazine TMZ dat ze de man vergeeft voor wat hij heeft gedaan.

"Dat is de enige manier om verder te gaan," verduidelijkt de Australische actrice. Harvey Weinstein zou haar hebben betast tijdens een meeting. Mendoza zei hem naar eigen zeggen dat ze hem zou slaan als hij zijn handen niet van haar af hield. Ze kwam er met de schrik vanaf, ook al besefte ze dat haar eerste film onder The Weinstein Company waarschijnlijk ook haar laatste zou zijn.

Volgens Mendoza hebben we mannen als Weinstein aan onze eigen maatschappij te danken. Ze is naar eigen zeggen erg trots dat het Weinstein-schandaal de #MeToo beweging heeft doen ontstaan, maar het is tijd om vooruit te blikken naar een toekomst waarin niemand de hashtag nog moet gebruiken.