Natalia weigerde ooit een oneerbaar voorstel: "Die mens vroeg gewoon of ik seks met hem wilde, dan zou ik gratis op de radio komen"

11 mei 2018

"‘In My Blood’ is eigenlijk nog een van mijn lievelingssongs en het was ook de titelsong voor 'Empire' voor België.", vertelt ze op Qmusic. "Die song werd ook voorgesteld in de States en er was interesse van radiozender Adult Contemporary. Ik ben dan naar daar gegaan en toen zeiden ze dat we 25.000 dollar nodig hadden om de song op de radio te krijgen. Maar de radiopresentator zei tegen mij: it’s 25.000 dollars or of course we can also arrange something else. Die mens heeft dus gewoon gevraagd of ik seks met hem wilde en dan zou ik gratis op de radio komen. Ik heb daar dan vriendelijk voor bedankt en gezegd dat hij zijn 25.000 dollar ergens steekt waar de zon niet schijnt."