Nasrien Cnops openhartig over haar depressie: "Mama vertrouwde me niet meer en heeft me laten opnemen" TK

11u02

Bron: Story 2 Celebrities Een paar jaar geleden was Nasrien Cnops radiopresentatrice bij MNM. Tot ze daar botweg ontslaan werd, en ze in een depressie belandde. In Story vertelt ze hoe diep ze zat, en hoe ze weer uit het dal klom.

"Ik was dagelijks te horen op de nationale radio, en plots bestond ik niet meer. Ik wil niet natrappen, maar de manier waarop ik vernam dat ik ontslagen was, was ook niet echt netjes. Ze hadden me gewoon niet meer in de programmaschema's gezet. Toen even later mijn vriend me ook nog liet zitten, ben ik gecrasht", vertelt Nasrien.

"Die job was mijn leven, ik deed dat ongelofelijk graag. Bovendien ben ik sowieso heel onzeker, ik kan moeilijk om met negatieve commentaren. Ik ben in mijn bed gekropen en er drie maanden niet meer uitgekomen. Ik liet niemand binnen, maar zat gewoon thuis voor me uit te staren. Na die periode was ik veertien kilo kwijt. Mama zette elke dag eten voor mijn deur, maar ik liet het gewoon staan. Zij hee wellicht harder afgezien dan ik, want het moet vreselijk zijn om je kind zo te zien wegkwijnen. Ze stond soms te wenen aan mijn deur: `Zeg gewoon dat je er nog bent.'"

Opname

Uiteindelijk liet haar mama haar opnemen in de psychiatrie. "Daar zijn mijn ogen opengegaan: ik hoorde schrijnende verhalen van alcohol- en drugsverslaafden en mensen zonder geld of familie. Dat deed me beseffen dat ik eigenlijk geen reden had om ongelukkig te zijn." Ze kwam niet veel later ook haar nieuwe vriend tegen. "Ik heb hem vrijwel meteen verteld wat er gaande was. Maar in plaats van weg te lopen, zei hij dat we dat samen gingen oplossen. Daar schrok ik van. Eerst wou ik me zelfs niet binden, omdat ik bang was dat hij me zou verlaten. Maar hij bleef. En na twee jaar zijn we nog altijd smoorverliefd. Al kan ik hem soms achter het behang plakken, maar dat zal overal wel zo zijn."

Haar kinderwens is nog niet voor meteen, maar trouwen ziet ze wel zitten. "We zijn elkaars tegenpolen: ik ben heel emotioneel en een chaoot, Dries is realistisch en een pietje precies. Hij zorgt ervoor dat de rekeningen betaald zijn, maar praat moeilijk over zijn gevoelens. Hij is ook totaal niet romantisch. Ik wacht nochtans op een aanzoek en heb hem zelfs al een trouwdatum voorgesteld: 08/08/2020."

