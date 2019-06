Naomi Campbell over zwarte modellen: “Diversiteit is niet genoeg, we moeten ook evenveel betaald krijgen” MVO

27 juni 2019

13u24 0 Celebrities Naomi Campbell (49) mag dan wel één van de beroemdste modellen ter wereld zijn, toch krijgt ze niet evenveel betaald als haar blanke tegenhangers. En dat principe stoort haar enorm, zo vertelt ze in een interview.

Ze was het eerste zwarte model dat op de covers van Vogue en Elle stond in de jaren ‘80. Maar hoewel er sindsdien decennia gepasseerd zijn, moet Naomi vaststellen dat zwarte modellen - en eigenlijk alle niet-blanke modellen - sindsdien nog altijd minder betaald worden dan meisjes met een bleke huid. “De mode-industrie gaat wel in de juiste richting”, geeft ze toe. “Op de catwalk zijn er al lang niet meer enkel blanke meisjes te zien. Maar diversiteit op de catwalk is niet genoeg, die modellen moeten ook evenveel verloning krijgen voor hetzelfde werk. Dat moet binnenkort wel gaan gebeuren, want in dit tijdperk kan je dat gewoon niet langer verantwoorden. Zelfde job? Zelfde cheque!”

Ook zij werd naar eigen zeggen minder betaald toen ze haar carrière begon. “Ik heb toen veel compromissen moeten sluiten, maar ik vind dat dat vandaag niet meer zou mogen.” Naomi, die opgroeide in Londen, krijgt in december de Icon Award tijdens de ‘British Fashion Awards’. “Dat vind ik echt fijn, omdat ik andere gekleurde vrouwen wil inspireren”, zegt ze daarover. Ze voelt zich namelijk verantwoordelijk voor die doelgroep en beseft dat ze een rolmodel is.

“Vandaag de dag krijg ik nog altijd te maken met racisme. Dat is schokkend, maar het is ook een drijfveer die de dingen in perspectief zet. Het doet me inzien dat het werk nooit gedaan is, en dat we moeten blijven vechten voor gelijkheid. Daarom zal ik het nooit opgeven.”