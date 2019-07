Naomi Campbell de deur gewezen in Frans hotel: “Vanwege mijn huidskleur” SD

31 juli 2019

09u00

Bron: MetroUk 0 Celebrities Naomi Campbell (49) heeft in het magazine Paris Match verteld hoe zij en een vriend onlangs de toegang tot een feestje ontzegd werden in een Frans hotel. Volgens het supermodel had de weigering te maken met haar huidskleur.

“Ik was onlangs in een stad in het zuiden van Frankrijk", vertelt Naomi Campbell in Paris Match. “Ik was uitgenodigd op een evenement in een hotel wiens naam ik niet zal noemen. Ze wilden mij en mijn vriend niet binnenlaten vanwege mijn huidskleur.” Tot haar verbazing mochten andere gasten wél binnen op het feestje. “De man aan de deur deed alsof de zaal volzet was, maar toch liet hij anderen wel binnen. Het is voor dit soort weerzinwekkende momenten dat ik mij blijf uitspreken en ervoor zorg dat ik gehoord word.”

Het supermodel hoopt dan ook dat de houding tegenover etnische minderheden veranderd. “Het woord ‘diversiteit’ is overal tegenwoordig, maar toen ik begon, bestond het nog niet. Ik heb altijd gewild dat mensen gelijk behandeld werden.”