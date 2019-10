Naomi Campbell (49) niet gehaast om aan kinderen te beginnen: “Ik zie wel wat het universum me brengt” SDE

09 oktober 2019

16u40

Bron: Wall Street Journal 0 Celebrities Naomi Campbell (49) heeft nog steeds een bloeiende carrière als topmodel, maar haar privéleven staat momenteel op een laag pitje. Dat vindt ze echter niet zo'n groot probleem, vertelt Campbell aan The Wall Street Journal: “Ik heb geen tijd om eenzaam te zijn.”

Wanneer je zo’n drukke carrière hebt als Naomi Campbell, blijft er weinig tijd over voor een gezin. Het 49-jarige model gaat dan ook al een tijdje kinderloos en single door het leven, al ziet ze daar zelf geen graten in. In een interview met The Wall Street Journal vertelt ze dat ze nog niet klaar is voor kinderen: “Nog niet, nee. Ik zie wel wat het universum me brengt. Voor nu, kreeg ik van het universum iets als een ‘gekozen familie’ cadeau.” In die ‘gekozen familie’ zitten onder meer het Soedanese topmodel Adut Akech (19), die Naomi een tijd geleden onder haar vleugels nam.

Over Naomi’s datingleven is weinig gekend. Eerder dit jaar werd ze nog gelinkt aan zanger Liam Payne, al hebben ze hun relatie nooit bevestigd. Sinds april lijkt Naomi echter opnieuw single te zijn. “Voor mij is privacy erg belangrijk om elkaar te leren kennen”, vertelt het topmodel. “Ik maak me altijd zorgen dat mijn job dat niet zal toelaten. Maar er zijn manieren, die Robert De Niro me aanleerde.” Toch maakt Naomi zich geen zorgen: “Alleen zijn betekent niet dat je eenzaam bent. Ik heb geen tijd om me te vervelen, en ik heb geen tijd om eenzaam te zijn.”