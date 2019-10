Nadat ze een jaar geleden zelf door de mazen van het net kroop: Demi Lovato verliest vriend aan overdosis KD

10 oktober 2019

17u00 0 Celebrities Demi Lovato (27) heeft een goede vriend verloren aan een overdosis verboden middelen. Dat meldt de zangeres zelf op Instagram. “Verslaving is geen grapje”, getuigt ze op sociale media. In juli 2018 werd de ster zelf nog met spoed opgenomen nadat ze thuis een overdosis drugs nam.

Op haar Instagram Stories deelt Demi het verhaal van haar vriend Thomas. De ster meldt dat hij dinsdagnacht gestorven is aan een overdosis. In het verleden had de man al vaker last gehad van verslavingen. “Ik ben er het hart van in”, schrijft Demi. “Zorg ervoor dat je geliefden weten hoe belangrijk ze voor je zijn. Vertel hen dat je ze graag ziet. Zorg ervoor dat ze dat weten.” Daarna richt ze zich tot haar overleden vriend. “Rust in vrede, schat”, schrijft ze bij een foto van Thomas.

(lees verder onder de foto)

In juli vorig jaar werd Demi zelf gehospitaliseerd nadat ze het bewustzijn was verloren na het gebruik van verboden middelen. De ster had kort daarvoor nog gevierd dat ze zes jaar nuchter was, maar wat later zwichtte ze dan toch voor de verleiding. “Een verslaving is geen grapje", weet de zangeres. “De hemel heeft er weer een engel bij, allemaal door die vreselijke ziekte. Ik zal je voor altijd missen, Thomas.”

(lees verder onder de foto)

Het voormalige kindsterretje roept haar fans dan ook op om hulp te vragen wanneer ze dat nodig hebben. Anderzijds draagt ze hen ook op om te helpen waar nodig. “Als jij of iemand die je kent ergens mee worstelt, weet dan dat het oké is om hulp te vragen.” Ook Hailey Baldwin, de vrouw van Justin Bieber, reageerde verslagen op het nieuws. De overleden Thomas blijkt de beste vriend te zijn van haar styliste. Maeve Reilly, de styliste van Hailey, noemt Thomas haar “kleine broertje” in een emotionele post op Instagram. “Je wilde zo graag nuchter zijn, je deed zo hard je best”, schrijft ze. “Ik heb je ontelbare keren zien hervallen, maar je gaf nooit op. Ik heb mensen al eerder zien sterven aan de ziekte die we verslaving noemen, maar nog nooit was het zo dicht bij huis. Je leeft verder in mijn hart, voor altijd. Je werd veel te vroeg uit onze levens weggerukt.”