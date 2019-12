Nadat modemerk 14 miljoen euro in het rood gaat: Victoria Beckham ontslaat chauffeur en bloemist SDE

29 december 2019

17u28

Bron: The Sun 0 Celebrities Dat het modemerk van Victoria Beckham (45) momenteel niet echt de beste cijfers draait, dat wisten we al. Met een verlies van 12 miljoen pond (zo'n 14 miljoen euro), moet er dan ook gezocht worden naar besparende oplossingen.

“Het gaat echt van kwaad naar erger voor die arme Victoria”, zegt een insider aan The Sun. “De chauffeur is weg, en nu moet ze zelf rijden of een taxi inhuren. En ook de designerplanten zijn verdwenen, want het onderhoud was gewoonweg te duur. Victoria vindt het verschrikkelijk, maar ze heeft alles in haar modemerk gestoken en ze zal niet zomaar opgeven.” En dus wordt er wanhopig naar oplossingen gezocht om geld te besparen.

Naast de chauffeur en de bloemist, gaven twee naaste werknemers van Posh Spice al hun ontslag. En Victoria zelf is ook van plan om in te leveren. Zo zou ze bereid zijn om loonsvermindering te aanvaarden, als het haar zaak zou redden, zegt de insider.

Victoria richtte haar modelijn in 2008 op. In 2016 kwam de modelijn voor de eerste keer in de problemen, maar toen sprong echtgenoot David in en injecteerde hij enkele miljoenen in het bedrijf. In totaal zou hij naar verluidt zo'n 23 miljoen pond (zo'n 27 miljoen euro) hebben geschonken aan zijn vrouw. Maar vorige maand bleek dat de modelijn maar liefst 12 miljoen pond had verloren in 2018.