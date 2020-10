Nadat Megan Thee Stallion in de voeten werd geschoten: Canadese rapper aangeklaagd SDE

09 oktober 2020

19u24 0 Celebrities Tory Lanez (28) is aangeklaagd voor zware mishandeling. De Canadese rapper wordt ervan verdacht zijn collega, Megan Thee Stallion (25), in de voeten te hebben geschoten. Zelf ontkent hij de feiten.

Het incident vond plaats op 12 juli. Tory Lanez en Megan Thee Stallion reden samen in een wagen door Hollywood Hills, waarna ze ruzie kregen. De rapster probeerde de auto te verlaten, waarna Lanez haar ‘verschillende keren’ in de voeten schoot, met serieuze verwondingen tot gevolg. Megan moest zelfs geopereerd worden. Diezelfde avond nog werd Lanez gearresteerd voor wapenbezit en later op borgtocht vrijgelaten.

Op sociale media werd nogal luchtig gedaan over het voorval, waarop Megan later in de week reageerde. “Voor jullie op het internet zal het best grappig zijn en niets meer dan weer iets om over te praten, maar dit is mijn leven. Ik ben echt gebroken en getraumatiseerd”, zei ze toen. En ze duidde ook haar aanvaller aan: “Ja, Tory heeft geschoten. Je schoot op me en daarna liet je jouw mensen contact opnemen met blogs om leugens te vertellen. Stop met liegen. Waarom ook? Ik begrijp het niet. Ik heb nog geprobeerd om het voorval uit de media te houden, maar jij haalt het telkens weer aan."

Lanez blijft de feiten trouwens ontkennen. Op z'n nieuwe nummer ‘Money over Fallouts’ rapt hij onder meer: “Ik heb het niet gedaan" en “Megans mensen proberen me erin te luizen." Als hij veroordeeld wordt, kan hij tot 22 jaar cel krijgen. Op 13 oktober wordt hij voorgeleid.

