Nabestaanden Prince klagen zijn dokter aan TK

25 augustus 2018

16u21

De nabestaanden van Prince spannen een rechtszaak aan tegen de arts die verslavende pijnstillers aan de artiest heeft voorgeschreven. Volgens de familie is Prince niet op de juiste manier behandeld voor zijn verslaving aan zijn medicijnen en daarmee is zijn dokter schuldig aan zijn dood, stelt de familie in rechtbankdocumenten.

Prince overleed op 21 april 2016 in zijn woning in Minnesota. Hij had zichzelf per ongeluk een overdosis van de zware pijnstiller fentanyl toegediend. De familie beweert volgens TMZ dat dokter Michael Schulenberg verzuimde de verslaving van de artiest op de juiste manier te diagnosticeren en te behandelen, wat uiteindelijk leidde tot de fatale overdosis. In de documenten stellen de nabestaanden de arts aansprakelijk.

Eerder spanden de nabestaanden van Prince een rechtszaak aan tegen het ziekenhuis waar de zanger vlak voor zijn dood werd behandeld. Ook nam de familie gerechtelijke stappen tegen drogist Walgreens voor het afgeven van de medicijnen zonder er zeker van te zijn dat hij het medicijn op de juiste manier gebruikte. Deze beschuldigingen zijn volgens TMZ opgenomen in de nieuwe juridische procedure.