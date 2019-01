Naast een ster zitten op het vliegtuig? Leonardo DiCaprio vliegt niet meer in zijn privéjets MVO

15 januari 2019

12u16 0 Celebrities Het zou best kunnen dat doordeweekse reizigers binnenkort naast Leonardo DiCaprio (44) op het vliegtuig zitten. De topacteur heeft namelijk beslist om zijn privéjets niet meer te gebruiken, uit milieuoverwegingen.

Leonardo DiCaprio is één van de meest bekende milieuactivisten ter wereld, maar werd hypocriet genoemd omdat hij nog wel met privévliegtuigen de wereld rondvloog. Een vliegtuig is erg vervuilend, dus wie één zo’n grote jet gebruikt voor maar weinig passagiers, is niet bepaald milieuvriendelijk.

Correct, zo vond Leonardo, en sindsdien reist hij gewoon met commerciële luchtvaartmaatschappijen. Afgelopen zondag werd hij samen met zijn huidige vriendin, Camila Morrone (21), in JKF Airport in New York gespot. Daar probeerde hij zijn identiteit te verbergen door een lage pet te dragen, maar net zoals elke andere passagier moest hij zijn gezicht tonen bij de grenscontrole.

Leonardo DiCaprio vecht al jaren voor een beter milieu. Hij gebruikte zijn Oscarspeech in 2016 zelfs om politici aan te moedigen om strengere milieuwetten in te voeren. Hij richtte ook de DiCaprio Foundation op, een organisatie die zich focust op het behoud van de natuur en dierenwelzijn.

Leonardo DiCaprio, 44, ditches private jet and opts to fly commercial with girlfriend Camila Morrone, 21, at JFK Airport pic.twitter.com/kHAfjcBtzA Lilian Chan(@ bestgug) link