Naar deze muziek luisteren de Rode Duivels voor elke wedstrijd MVO

25 mei 2018

Videoanalist Moussa El Habchi heeft nog een extra taak bij de Rode Duivels: als huis-dj. Deze zomer staat hij als Disco Dasco op Tomorrowland, maar in Rusland zorgt hij voor de juiste muziek aan tafel of tijdens het dagelijkse partijtje Uno van Hazard en co. “Muziek is heel belangrijk voor een voetballer”, begint Moussa. “Er zit een bepaald gevoel in waardoor ze zich sterker gaan voelen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne houdt bijvoorbeeld van R&B en happy house, Laurent Ciman van merengue en samba en Romelu Lukaku van rap.” “Tegenwoordig zijn er zelfs clubs die elke wedstrijd hun eigen geluidsinstallatie installeren in de kleedkamer”, vult keeperstrainer Erwin Lemmens aan.