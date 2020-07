Naam veranderd, vrienden achtergelaten en mentale problemen: waarom ex-vrouw Elton John nu een rechtszaak tegen hem aanspant SDE

Bron: The Guardian/The Sun 0 Celebrities De liefde tussen Elton John (73) en z'n ex-vrouw Renate Blauel (67) is dezer dagen ver te zoeken. De vrouw eist maar liefst 3 miljoen pond (zo'n 3.292.448 euro) van haar voormalige echtgenoot, omdat hij haar vernoemd heeft in z'n autobiografie ‘Me’, die vorig jaar uitkwam. En daar heeft ze goede redenen voor. Dat schrijft The Guardian.

Zeggen dat Renate Blauel niets meer met haar voormalige echtgenoot Elton John te maken wil hebben, is nog zacht uitgedrukt. Uit rechtbankdocumenten die de vrouw heeft ingediend, blijkt dat ze in 2001 haar naam liet veranderen, zodat ze niet steeds met Elton geassocieerd zou worden. Ze vertelde haar vrienden ook dat ze terug zou keren naar Duitsland om er voor haar ouders te zorgen, terwijl ze in werkelijkheid in een dorpje in het Verenigd Koninkrijk bleef. Op die manier kon ze “een rustig en privé leventje” leiden, samen met haar nieuwe partner. “Ze verwachtte dat ze dat voor de rest van haar leven kon blijven doen."

Maar vorig jaar zag Renate reclame op televisie voor de autobiografische film ‘Rocketman’ én de biografie van Elton, ‘Me’, die datzelfde jaar zou uitkomen. Hun huwelijk zou telkens aan bod komen. Nochtans hadden Elton en Renate bij hun scheiding een contract ondertekend waarin stond dat ze het niet mochten hebben over “het huwelijk of redenen voor de breuk” - tenzij in vertrouwelijke gesprekken met hun familie of advocaten.

Mentale problemen

“In 1998 zegde Elton toe om haar privacy te respecteren, maar sindsdien heeft hij die belofte al verschillende keren genegeerd", zegt Renate’s advocaat Yisrael Hiller. “Deze rechtszaak gaat enkel over de recente inbreuken, maar er zijn er veel meer geweest. Toen Renate enkele dagen voor de publicatiedatum ontdekte dat Elton een autobiografie aan het schrijven was, probeerde ze dringend om de passages over haar te laten verwijderen. Maar Elton weigerde. Hij vond het niet eens nodig om haar toestemming te vragen om haar in de film te laten opnemen. Het was dan ook een complete shock voor haar." Volgens de advocaat is Renate dan ook erg overstuur. “Ze vindt de film onnauwkeurig, misleidend en beledigend. Wat haar betreft, schildert de film hun huwelijk af als een schijnvertoning, maar dat spreekt ze met heel haar hart tegen. Ze beschouwt het als een foutieve en onrespectvolle weergave van hun tijd samen.”

Volgens de advocaat worstelt Renate al sinds de scheiding met mentale problemen. Daarvoor kreeg ze al verschillende keren elektroshocktherapie toegediend. De laatste jaren ging het een stuk beter met haar, maar sinds de film uitkwam, heeft ze een terugval gehad. “Met terugkerende nachtmerries, agorafobie, angst en depressie. Ze moet haar verleden constant herbeleven." Vandaar de rechtszaak: “Ze wil de privacy die haar beloofd is."

Waarschuwingen

De advocaat van Elton John haalt dan weer aan dat heel wat aspecten van hun huwelijk deel uitmaakten van het publieke domein, en dat de redenen voor hun breuk wel degelijk algemeen gekend waren - dat hij een homoseksuele man is die een relatie wilde met een andere man. “Elton is in shock en bedroefd door de rechtszaak", vertelt een bron aan The Sun. “In het bijzonder omdat hij haar altijd geprezen heeft in het openbaar. Hij heeft altijd een aangename relatie gehad met Renate, hij respecteert haar erg en zou nooit iets over hun huwelijk onthuld hebben. Hij hoopt dan ook dat ze rede zal zien en de zaak zal laten vallen." Al voegt de bron er ook aan toe: “Voor zover ik weet heeft ze wel degelijk waarschuwingen gestuurd over het boek. Misschien heeft men ze nooit aan Elton laten zien, maar het boek kwam uit en zij stond erin. Hier zijn we dan nu.”