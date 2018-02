Naaktscènes hielpen Jennifer Lawrence verwerken dat ze gehackt werd: "Ik pak iets terug dat van me gestolen werd" KDL

28 februari 2018

10u11

Bron: Vanity Fair 0 Celebrities Jennifer Lawrence (27) heeft het lang erg moeilijk gehad nadat een hacker naaktfoto's van haar telefoon kon halen, maar de naaktscènes die ze had tijdens de opnames van de film 'Red Sparrow' hebben ervoor gezorgd dat ze dat trauma kon verwerken, vertelt ze nu.

In 2014 werd de telefoon van Jennifer gehackt en werden er naaktfoto's van haar naar buiten gebracht. "Mijn grootste angst was dat mensen zouden vinden dat ik niet meer mocht klagen over het hacken van mijn telefoon en de naaktfoto's toen die naar buiten kwamen, omdat ik mezelf nu toch naakt liet zien", vertelt Jennifer in Vanity Fair. "Het is dit keer mijn eigen keus om uit de kleren te gaan. Ik pak iets terug dat van me gestolen was en het voelde normaal. Het hielp me genezen."