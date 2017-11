Naaktfoto's van 18-jarige Madonna onder de hamer KDL

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Goed nieuws voor de fans van Madonna én van vrouwelijk bloot. Woensdag wordt er namelijk een reeks naaktfoto's van de zangeres geveild. Toen de 108 foto's gemaakt werden, was Madonna achttien jaar oud.

Het online veilinghuis Gotta Have Rock and Roll, die eerder dit jaar ook een brief van rapper Tupac aan Madonna veilde, hoopt op een flinke opbrengst. Het openingsbod ligt tussen de 800 en 1200 dollar, omgerekend zo'n 680 en 1000 euro. De 108 foto's, waarop de zangeres naakt danst of enkel een T-shirt draagt, zijn voor zover bekend de eerste naaktfoto's van Madonna.

De foto's werden in mei 1977 gemaakt op de Art World Institute of Creative Arts.