Naaktfoto's Kendall Jenner gestolen en gelekt op het internet

12 september 2018

19u07

Bron: Twitter 0 Celebrities Kim Kardashian deed het haar al ontelbare keren voor. Maar nu is ook Kendall Jenner nog eens uit de kleren gegaan voor een fotoshoot. Die beelden zouden binnenkort enkel te zien zijn in het nieuwe boek van een bekende naaktfotograaf. Maar de foto's werden gestolen en gelekt, en worden nu gretig verspreid via de sociale media.

Kendall Jenner werd zonder kleren vastgelegd door Russell James. De fotograaf is bekend om zijn naaktshoots, en is al jaar en dag de hoofdfotograaf van het lingeriemerk Victoria's Secret. Hij brengt dit jaar een nieuw boek uit: 'Angels', waarin de modellen naakt te zien zijn. Kendall Jenner is dit jaar een van zijn muzen.

Maar de beelden werden vroegtijdig gestolen. Ze werden op het internet geplaatst, waarna ze al snel werden opgepikt en gedeeld. Intussen gaan de beelden viraal via sociale media als Twitter. Het gaat om een hele reeks naaktfoto's: we zien Kendall onder meer een boom beklimmen, zich ontspannen in een zwembad, in haar blootje op het strand rennen en naakt paardrijden.

