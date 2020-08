Na zware periode zijn Orlando Bloom en Katy Perry klaar voor geboorte van dochter: “Onze relatie leest niet als een sprookje” Kristien Gijbels

02 augustus 2020

10u18 0 Celebrities Orlando Bloom (43) en Katy Perry (35) zijn helemaal klaar voor de geboorte van hun eerste kindje samen. Dat vertelt de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur tijdens een exclusief interview met onze Hollywood-reporter. “Het is bizar om in het midden van een pandemie een dochter te krijgen, maar we kunnen niet wachten om haar eindelijk in onze armen te mogen sluiten.”

Het is een moeilijke maand geweest voor Orlando Bloom. Zijn hondje Mighty, dat Katy in 2017 voor hem adopteerde, verdween midden juli. Bloom haalde alles uit de kast om zijn viervoeter terug te vinden, maar zelfs een privédetective, speurhonden én een beloning van een kleine 5.000 euro konden kleine Mighty niet terugbrengen. De zoektocht werd na zeven dagen stopgezet nadat zijn halsbandje werd teruggevonden. De acteur krijgt een krop in de keel wanneer we hem via de video-app BlueJeans condoleren met het verlies van zijn huisdier. “Ik ben kapot van verdriet, en ik barst al in tranen uit wanneer ik nog maar zijn naam uitspreek”, reageert hij verslagen. “Mighty was een soort van verlengde van mij. Hij was een klein bazeke met een hart van goud. Een grote loebas in het lichaam van een schoothondje. Mighty was een cadeau van Katy aan mij, dus dat maakte hem extra speciaal. Ik nam hem altijd overal mee naartoe en we waren jarenlang onafscheidelijk, tot hij een paar weken geleden plots afdwaalde en zoek raakte. Hij was maar enkele secondes uit mijn gezichtsveld, maar het was al te laat. Ik was in het begin nochtans helemaal niet bezorgd omdat hij normaal altijd meteen terugkeert. Maar toen ik op de zevende dag zijn halsbandje vond, wist ik hoe laat het was…” (slikt)

We proberen nu ook onze bubbel zo klein mogelijk te houden, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Orlando Bloom

Bloom zegt dat hij wel opgelucht is dat hij zijn halsband gevonden heeft, zodat hij de dood van zijn huisdier een plaatsje kan geven: “Mighty is er misschien niet meer, maar we krijgen er heel binnenkort een dochtertje bij. Het is alsof hij ‘plaats’ heeft willen maken voor haar. En het is voor Katy misschien wel goed dat ze met haar eigen ogen heeft gezien hoe ver ik ben gegaan om mijn hond terug te krijgen. Over mijn doorzettingsvermogen kan ze in elk geval niks zeggen. (lacht) Het verlies van Mighty was verschrikkelijk, en ik zal hem voor de rest van mijn leven in mijn hart dragen.”

Ongewoon jaar

De zwangerschap van Perry zorgt gelukkig voor de nodige afleiding thuis, want de zangeres zal nog deze maand bevallen. Haar fans kijken al maandenlang reikhalzend uit naar de geboorte van haar eerste kindje, en volgens Bloom is het aftellen nu ook officieel begonnen: “Ik vind het geweldig dat ik over een paar weken opnieuw papa ga worden, en Katy kijkt er ook heel erg naar uit om voor het eerst mama te worden. 2020 is zo’n ongewoon jaar geweest, maar het heeft me gelukkig wel veel tijd gegeven om na te denken en om voor mezelf uit te maken wat er écht belangrijk is in mijn leven. Het is allemaal heel spannend wat ons de komende weken nog te wachten staat, maar ik ben er helemaal klaar voor.”

Bloom heeft al een negenjarige zoon uit zijn eerste huwelijk met model Miranda Kerr, die op haar beurt een nieuw gezin stichtte. “Flynn heeft al twee broertjes uit Miranda’s nieuwe relatie, en hij staat te popelen om er nu eindelijk ook een zusje bij te krijgen. Ik vind het helemaal niet erg dat ik nu na tien jaar opnieuw luiers ga moeten verversen, integendeel zelfs. Al die ‘eerste’ momenten van Flynn - van zijn eerste flesje tot zijn eerste stapjes - zijn veruit de meest gelukzalige momenten uit mijn leven. Dat ik nu alles opnieuw mag doen met mijn dochter, is het mooiste geschenk dat er is.” De acteur zegt dat hij nog vaak terugdenkt aan de geboorte van Flynn, in het voorjaar van 2011: “Hetgeen me het meeste is bijgebleven, is hoe stil het toen in huis was. Ik had speciaal voor zijn komst een huis gehuurd voor ons gezinnetje. Zo kon Miranda veel rusten en sneller herstellen. Zij kolfde overdag en ik gaf hem ’s avonds en ’s nachts zijn flesje. Die qualitytime met mijn zoon vond ik magisch. Het was alsof de wereld stilstond, en dat enkel mijn gezin nog belangrijk was. De eerste nacht dat ik hem alleen in mijn armen had, zal ik nooit meer vergeten.”

Toch zal de bevalling deze heel anders zijn, gezien de strikte veiligheidsmaatregelen door het coronavirus. “En daar houden we ons uiteraard ook aan”, gaat Bloom verder. “Natuurlijk is het raar om in het midden van een pandemie een baby te krijgen, maar langs de andere kant vind ik het juist heel uniek en een uitdaging om het te doen. We proberen nu ook onze bubbel zo klein mogelijk te houden, om het risico op besmetting laag te houden. We beperken ons nu echt enkel nog tot onze rechtstreekse familie en onze beste vrienden. Katy en ik zijn niet snel bang, en dat is nu ook niet anders. Maar we willen voor alle zekerheid toch extra voorzichtig zijn.” Bloom zegt dat ze door de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt, zowat alle mogelijke scenario’s overlopen hebben. “Katy’s zus is twee keer thuis bevallen, en een thuisbevalling sluiten we voor onszelf ook zeker niet uit. We houden al onze opties open, maar dat kan nu eigenlijk ook niet anders gezien de omstandigheden”, aldus de acteur.

Katy en Orlando zijn al een tijdje verliefd, verloofd en nu ook bijna getrouwd, maar toch liep hun relatie niet altijd over rozen. Zo onthulde de zangeres eind juni dat ze in 2017 zo diep zat, dat ze met zelfmoordgedachten kampte. Haar album ‘Witness’ deed het slecht qua verkoop en haar relatie met Bloom was net op de klippen gelopen. Toch vonden de twee opnieuw de liefde bij elkaar, ook al ging dat met heel wat vallen en opstaan gepaard. “Ik wou dat ik je kon vertellen dat het tussen mij en Katy enkel rozengeur en maneschijn is, maar dat is helaas verre van de waarheid”, bekent Bloom. “Onze relatie was geruime tijd een rollercoaster van ups en downs. We hebben samen een lange en moeilijke weg afgelegd, maar we zijn er gelukkig allebei sterker uitgekomen.”

Geen sprookje

Bloom en Perry leerden elkaar in 2015 op een afterparty van de Golden Globes kennen, en volgens de acteur was het meteen liefde op het eerste gezicht: “Ik was daar omdat ik die avond een award moest uitreiken, en ik was helemaal van mijn melk toen ik Katy in haar roze jurk in het publiek zag zitten. Ik kon mijn ogen maar niet van haar afhouden. We zijn elkaar later op de avond opnieuw tegen het lijf gelopen en we hebben urenlang met elkaar gedanst en gepraat. We hebben op die vijf jaar tijd heel veel meegemaakt en onze relatie leest dan ook allesbehalve als een sprookje, maar ik ben blij dat we ons over onze perikelen hebben gezet en dat we binnenkort samen een kindje gaan krijgen. 2020 wordt voor ons een jaar om nooit meer te vergeten.”

