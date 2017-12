Na Zita krijgt nu ook Nono Wauters grote rol in Ketnet-musical TDS

10u49

Bron: KETNET 0 Kristof Ghyselinck Celebrities Tijdens de finale van Ketnet Musical vanmorgen, zondag, op Ketnet kwamen de kijkers te weten wie de hoofdrollen zullen spelen in Ketnet Musical 'Team U.P.' En jawel: Nono Wauters, het jongere broertje van Zita, wist indruk te maken... en is erbij!

Voor de personages Puck en Lars waren nog vier kandidaten in de running. Juryleden Tijl Dauwe, Laura Tesoro en Giovanni Kemper kozen samen met gastjurylid James Cooke welk duo zij de meest geschikte Puck en Lars vonden: Anke Verhoeven en Ruben Dejaegher. Zij zullen vanaf 3 maart schitteren in de gloednieuwe Ketnet Musical, samen met 22 andere kindercastleden.

Een van die castleden is Nono Wauters, de zoon van Koen Wauters en de broer van Zita. Hij wist samen met Marthe Willems de jury het meeste te overtuigen voor de rollen van Jo en Bo. "Ik ben zo blij dat ik de rol van Jo heb in Team U.P.! Ook al heb er erg hard voor gewerkt, ik had het echt niet verwacht… Maar nu heb ik nog meer zin om te beginnen met de repetities en om me keihard te smijten tijdens de shows! Ik kan al niet wachten", zegt Nono.

Alle finalisten die niet gekozen werden voor een sprekende rol, krijgen nu een plaatsje in het ensemble van de musical. De musical wordt een mix van liedjes rond 20 jaar Ketnet. Er zullen nummers voorbij komen uit het Studio 100- en Ketnet-repertoire, aangevuld met enkele gloednieuwe songs.

‘Team U.P.’ gaat in première op 3 maart 2018 in het Plopsa Theater in De Panne.

