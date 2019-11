Na zijn auto-ongeluk: Kevin Hart voor het eerst weer te zien op de rode loper Redactie

11 november 2019

16u33

Bron: ANP 0 Celebrities Kevin Hart heeft zich voor het eerst sinds zijn heftige ongeluk op 1 september weer op een rode loper laten zien. De acteur kwam naar de E! People's Choice Awards om de prijs voor Comedy Movie Star 2019 in ontvangst te nemen. Kevin Hart kreeg een staande ovatie van het aanwezige publiek, meldt People.

"Allereerst wil ik God bedanken, want ik had hier zomaar eens niet meer kunnen staan. Het feit dat dat wel zo is, doet me het leven alleen maar meer waarderen. Ik besef wat er echt toe doet in het leven: familie. Ik wil mijn vrouw en kinderen bedanken, die er zo ontzettend voor me zijn geweest. En daarnaast ben ik ook mijn fans zeer dankbaar voor hun steun tijdens deze moeilijke periode," aldus Kevin, nadat hij zijn award kreeg uitgereikt van Robert Downey Jr.

De afgelopen maanden heeft de acteur keihard gewerkt aan zijn herstel door middel van fysiotherapie. "Hij gaat tot het gaatje en is supergemotiveerd om weer helemaal de oude te worden. Hij rijdt voorlopig zelf nog geen auto en laat zich vervoeren door een chauffeur," aldus een bron.

Kevin Hart kreeg op 1 september samen met 2 andere passagiers een ernstig auto-ongeluk in Malibu, toen de bestuurder de controle verloor en door de vangrail heen reed. Kevin moest daarna direct een operatie aan zijn rug ondergaan.