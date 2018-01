Na zelfmoord voorlopig geen geld voor slachtoffers Mark Salling MVO

31 januari 2018

13u42 0 Celebrities De dood van 'Glee'-acteur Mark Salling heeft gevolgen voor de rechtszaak waarin hij verzeild was geraakt. De acteur werd verdacht van het bezit van kinderporno, maar een uitspraak in deze zaak moest nog worden gedaan.

De slachtoffers was een schadevergoeding van 50.000 dollar in het vooruitzicht gesteld. Salling was daarmee al akkoord gegaan nadat hij vorig jaar in de rechtbank had toegegeven dat hij kinderporno bezat. De overeenkomst was echter nog niet officieel afgehandeld, waardoor de slachtoffers voorlopig kunnen fluiten naar hun geld. Een uitspraak in de zaak werd in maart verwacht. Volgens TMZ kunnen slachtoffers nu proberen om bij de erven van Salling een schadevergoeding te eisen.

Bij Salling werden in 2015 meer dan vijftigduizend pornografische foto's van minderjarige kinderen op zijn computer gevonden. Dat betekende voor hem direct ook grotendeels het einde van zijn acteercarrière. De acteur zou na overleg met justitie akkoord zijn gegaan met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar. Ook zou Salling aangemerkt worden als zedendelinquent en zou hij een omgangsverbod met minderjarigen krijgen.

De 35-jarige Salling is bij het grote publiek bekend als de vertolker van Noah 'Puck' Puckerman in de hitserie 'Glee'. Hij werd dinsdag dood gevonden bij een rivierbedding in de buurt van zijn huis in Los Angeles. De acteur heeft hoogstwaarschijnlijk zelf een einde aan zijn leven gemaakt door zich te verhangen aan een boom. Officieel is er nog niets over de doodsoorzaak bekendgemaakt.