Exclusief voor abonnees Na zelfdoding van Caroline Flack: meedogenloze Britse media onder vuur Lorenzo Veppi

17 februari 2020

17u19 0 Celebrities Zaterdag werd het levenloze lichaam van Caroline Flack (40) aangetroffen in Londen. De Britse ‘Love Island’-presentatrice ontnam zichzelf van het leven nadat ze in een mediastorm terechtkwam. Flack werd beschuldigd van huiselijk geweld tegen haar partner Lewis Burton, en werd door de media en tabloids door het slijk gehaald. Welke gebeurtenissen leidden tot de tragische keuze van Caroline om uit het leven te stappen?

Aanval op partner

De ophef rond de presentatrice begon toen ze werd gearresteerd omdat ze haar 27-jarige partner Lewis Burton zou hebben aangevallen. Op 12 december 2019 verwittigde Burton de hulpdiensten, waar hij tijdens zijn telefoontje zou gesmeekt hebben om hulp en zei te vrezen voor zijn leven. De politie trof de twee onder het bloed aan in hun woning, waarvan in de rechtszaal werd getuigd dat het “uit een scène van een horrorfilm leek te komen”. Flack zou Burton in zijn slaap op het hoofd hebben geslagen met een lamp, waarbij hij een zware hoofdwonde opliep. De aanleiding zouden enkele sms'jes zijn geweest die ze op zijn telefoon had gelezen en deden vermoeden dat hij vreemdging. Flack, die er mentaal niet helemaal bij zou zijn geweest, werd meegenomen door de politie, waarop ze zich zwaar verzette. Ze moest 12 uur lang behandeld worden in het ziekenhuis voor ze ondervraagd kon worden door de politie. Nadat ze ontslagen werd uit het ziekenhuis, kreeg ze geen verdere opvolging.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis