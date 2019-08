Na uitgelekte foto’s van overspel: vrouw Wayne Rooney doet trouwring uit en eist dat hij per direct naar huis keert TDS

26 augustus 2019

12u23

Bron: The Sun 0 Celebrities Volgens de Britse media stormt het binnen het huwelijk van Wayne Rooney (33). Nadat er foto’s opdoken die moeten aantonen dat de voetballer overspel pleegt, zou zijn vrouw Coleen Rooney (33) haar trouwring hebben uitgedaan, en zou ze eisen dat haar echtgenoot, die momenteel in Amerika speelt, per direct zijn voetbalcontract verscheurt en een vliegticket boekt richting huis.

Wayne Rooney staat al langer bekend als casanova. Hij wordt al jaren achtervolgd door allerlei overspelgeruchten, maar dit keer doken er ook foto’s op van hem en zijn vermeend avontuurtje. De Britse krant The Sun heeft foto’s in handen waarop een dronken Wayne met een ravissante brunette aan zijn zijde een hotel in de Canadese stad Vancouver binnenwandelt.

De bewuste beelden zouden zondagochtend rond 5.30 uur genomen zijn. Wayne had die avond een wilde nacht met vrienden: het groepje trok naar verschillende discotheken en gingen bij een vriend in de jacuzzi. Rooney, die naar verluidt erg dronken was, zou zijn zeven uur durende kroegentocht uiteindelijk geëindigd hebben met een avontuurtje in het Hyatt Regency hotel, waar hij verbleef. “Wayne maakte grapjes met die dame. Ze wachtten even tot de lift kwam en stapten daar samen in”, zegt een ooggetuige aan The Sun, die nog meegeeft dat het om een aantrekkelijke vrouw ging met tatoeages op haar arm.

Pijnlijk gegeven

Wat het overspel extra pijnlijk maakt, is dat vrouwlief Coleen Rooney net op dat moment met hun vier kinderen op familiebezoek was in het Verenigd Koninkrijk. Coleen zou dan ook woedend zijn over de opgedoken foto’s van haar man, met alle gevolgen van dien. “Coleen is werkelijk ontploft”, klinkt het. “Ze kan niet begrijpen dat Wayne zo dom is. Coleen wist dat hij die nacht op stap was. Wayne had haar daags nadien nog verteld dat hij haar miste. Maar hij heeft uiteraard geen woord gezegd over die ene vrouw om wie hij in de nachtclub zijn armen sloeg, en al zeker niet over die andere vrouw met wie hij terug naar zijn hotel ging.”

Coleen zou meteen haar eisen hebben gesteld: “Ze heeft hem het bevel gegeven zijn voetbalcontract te verscheuren en per direct weer naar het Verenigd Koninkrijk te keren.” Zelfs als Wayne een fikse boete moet betalen voor het verbreken van zijn contract, zou Coleen willen dat hij haar eisen inwilligt.

Terneergeslagen

Ondertussen valt ook op dat Coleen Rooney haar trouwring heeft uitgedaan. Ze werd gisteren gespot terwijl ze boodschappen deed - amper enkele uren na het vermeende overspel nota bene - en zag er zichtbaar terneergeslagen uit. Enkele dagen eerder had de vrouw van de voetballer haar trouwring, die ruim 220.000 euro waard is, wel nog gewoon rond haar vinger. Of hun huwelijk deze crisis zal overleven, zal de toekomst dus ongetwijfeld uitwijzen.