Na split met Jessie J: Channing Tatum zoekt de liefde via datingapp

27 december 2019

15u56

Bron: E! News, The Daily Mail

Een maand geleden kwam het tot een breuk tussen Channing Tatum (39) en Jessie J (31). Het celebritykoppel was een jaar samen, maar ging als vrienden uit elkaar om onbekende redenen. Nu gooit de acteur het over een andere boeg, en zoekt hij de liefde via een datingapp.

Channing Tatum zit niet graag alleen thuis tijdens de feestdagen, zo blijkt. De ‘Magic Mike’-acteur ging in november uit elkaar met zangeres Jessie J, maar die breuk heeft hij al verwerkt, want Tatum zit op een datingapp. Een goed ingelichte bron meldde aan E! News dat Channing een profiel registreerde op ‘Raya’, een app die enkel voorbestemd is voor celebrities. Wanneer je je daarvoor aan wil melden, moet je eerst goedgekeurd worden door een ‘bestuur’ en je moet referenties van bestaande gebruikers kunnen voorleggen. Slechts 8% van de duizenden aanmeldingen worden goedgekeurd. Een lidmaatschap kost daarnaast ook zo’n 8 euro per maand. Daardoor hopen de makers van Raya nepprofielen tot een minimum te herleiden.

‘Raya' is dus gesloten voor buitenstaanders en dat geeft bekendheden zoals Channing een veilig gevoel. Zo kan hij kennismaken met vrouwen in Hollywoodkringen die hopelijk ook discreet zijn. “Hij wil graag iemand daten en is daar niet beschaamd over. Channing wil plezier hebben en het maakt hem niet uit of hij nu iemand online ontmoet of gewoon op straat”, onthulde de bron. En plezierig lijkt zijn profiel alvast te zijn. “And yes, I used to be a stripper. Sorry”, staat er - inclusief emoji met opgehaalde schouders - te lezen op zijn pagina. De acteur voegde naar verluidt ook nog het nummer ‘Brown Sugar’ van D’Angelo toe - kwestie van geïnteresseerde vrouwen helemaal te overtuigen.