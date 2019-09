Na scheiding van Angelina Jolie koos Brad Pitt voor leven zonder alcohol: “Ik bracht anderhalf jaar door bij de Anonieme Alcoholisten” SDE

04 september 2019

15u49

In september 2016 kwam er een einde aan de relatie tussen Angelina Jolie (44) en Brad Pitt (55), die maar liefst 11 jaar duurde. Een eeuwigheid naar Hollywood-normen. Na de scheiding koos de acteur resoluut voor een leven zonder alcohol, vertelt hij in The New York Times.

In september 2016 maakten Brad Pitt en Angelina Jolie aan boord van een privévliegtuig ruzie over zijn uit de hand gelopen drinkgedrag. Het zou naar verluidt de laatste druppel geweest zijn, en niet veel later gingen ze na een relatie van elf jaar uit elkaar. Het was een duidelijk signaal voor Brad Pitt, vertelt hij in The New York Times, en na de scheiding bracht hij anderhalf jaar bij de Anonieme Alcoholisten door. “Ik had de dingen zo ver doorgedreven als ik kon, dus heb ik mijn drinkprivileges ingetrokken”, zegt hij.

De acteur kwam in een groep terecht die volledig uit mannen bestond. “Je zit tussen al die mannen die zo open en eerlijk zijn. Zoiets had ik nog nooit gehoord”, geeft hij toe. “Het was zo’n veilige plek waar er weinig oordeel was, waardoor je dus ook weinig over jezelf oordeelde.” Wat hem nog meer verbaasde, is dat niemand zijn verhaal aan de tabloids verkocht. De mannen vertrouwden elkaar, en dat werkte louterend, vertelt Pitt. “Het was zo bevrijdend om de lelijke kanten van jezelf te tonen. Dat heeft echt veel waarde.”