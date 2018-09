Na Sabia twijfelt nu ook andere 'vriendin' aan borstkanker Sylvie Meis Tom Tates

13 september 2018

08u44

Bron: AD 0 Celebrities Na S abia Boulahrouz heeft nu ook Touriya Haoud, net als Sabia ooit een hartsvriendin van Sylvie Meis, gezegd dat ze twijfelt aan het feit dat Meis in 2009 behandelingen onderging tegen borstkanker. " Alles wat ze doet, is berekend. Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk en haar leven is een leugen'', stelt Haoud (40) in het Duitse roddelblad Closer. Sylvie is wederom woest.

Sylvie (40) en oud-model Touriya - die nu stelt dat Meis nooit ziek was en mensen maar wat wijs heeft gemaakt - waren jarenlang twee handen op één buik. Nadat Meis in 2013 scheidde van haar echtgenoot Rafael van der Vaart, begon ze met daten. Maar alle geheime ontmoetingen die ze had met onder anderen de Franse zakenman Guillaume Zarka, lekten uit. Volgens Sylvie, zo verklaarde ze later, was het Touriya die informatie naar de pers lekte waardoor haar privéleven steeds onbedoeld op straat kwam te liggen.



De Nederlandse Touriya (40), toen nog getrouwd met Hollywoodacteur Greg Vaughan, kreeg de stempel onbetrouwbaar waardoor haar modebedrijfje in Amsterdam failliet ging. In 2014 spatte het huwelijk van Touriya uiteen wegens "onoverbrugbare meningsverschillen".



Waarom Touriya Haoud, die Sylvie Meis al jaren niet heeft gesproken, nu met behoorlijk bizarre uitspraken over haar voormalige vriendin komt, is onduidelijk. Volgens de Duitse showglossy Closer wil Touriya, die geld zou hebben gekregen voor het interview met het magazine, vooral haar goede vriendin Sabia Boulahrouz (40) steunen. Zij ventileerde recent in de Duitse tv-show Global Gladiators over Sylvie Meis: "Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden.''

In de show, zo schrijft Bild, probeerde Sabia haar beschadigde reputatie te verbeteren. Over Sabia Boulahrouz wordt altijd gezegd dat zij profvoetballer Rafael van der Vaart afpakte van haar toenmalige beste vriendin Sylvie Meis, maar daar klopt volgens haar niets van. „Sylvie wist daar al lang van tevoren van en heeft haar zegen gegeven.” Sylvie en Rafael zouden, aldus Sabia, al een tijd uit elkaar zijn geweest voordat zij een relatie met hem kreeg.

'Verzinsel'

Daarna doet ze in de Duitse survivalshow, waarin acht bekende Duitsers in een omgebouwde container moeten samenleven zonder contact met de buitenwereld, haar beschuldigende uitspraak. „Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden”, zegt Sabia in de uitzending. Ze noemde de naam van Sylvie niet, maar Duitse media zijn er nog steeds van overtuigd dat ze doelde op Sylvie Meis die in 2009 borstkanker kreeg.

Sylvie reageerde woest op de uitspraak van Sabia. Aan Bild liet ze weten dat ze 'oneindig boos en verdrietig' is dat haar borstkankerdiagnose en de nasleep daarvan openlijk in twijfel wordt getrokken. ,,De tijd van mijn ziekte was verreweg het ergste wat me tot nu toe is overkomen.'' Haar advocaat stuurde er bovendien een brief overheen naar alle Duitse media. „De bewering dat de ziekte nooit heeft bestaan, is even onwaar als smakeloos.” Daarnaast gaf Sylvie een korte reactie aan haar werkgever, de Duitse omroep RTL. ,,Dit is onmenselijk. Zelfs mijn zoon Damián (12) was behoorlijk van slag toen hij dit hoorde.''

Volgens het blad Closer en andere Duitse media is Sylvie Meis na de recente uitspraak van Touriya Haoud opnieuw uit haar vel gesprongen. Ze zou juridische stappen overwegen om de twee dames voor eens en altijd het zwijgen op te leggen. Touriya Haoud, Sabia Boulahrouz en Sylvie Meis waren vanavond niet voor commentaar bereikbaar.