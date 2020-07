Na plotse vertrek bij Kasabian: frontman Tom Meighan veroordeeld voor mishandeling LOV

07 juli 2020

14u03

Bron: ANP 0 Celebrities Tom Meighan (39), die tot maandag frontman was van de Britse band Kasabian, heeft dinsdag in een rechtbank in het Engelse Leicester schuld bekend aan mishandeling van zijn ex-verloofde. Het incident dateert van 9 april dit jaar, meldt de Manchester Evening News. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van tweehonderd uur.

Het slachtoffer raakte op meerdere plaatsen op haar lichaam gewond. Het huiselijk geweld werd gezien en gefilmd door een kind, dat daarop de politie waarschuwde. Meighan, die verklaarde onder invloed van verdovende middelen te zijn geweest, bood zijn verontschuldigingen aan voor de mishandeling en beloofde hulp in te roepen.

Meighan maakte maandag bekend te vertrekken als zanger van de groep vanwege “persoonlijke omstandigheden”. Zowel hij als de band gaf geen precieze reden over de reden van vertrek. “Tom Meighan verlaat Kasabian na wederzijds overleg. Hij heeft geworsteld met persoonlijke problemen die zijn gedrag geruime tijd hebben beïnvloed. Hij wil al zijn energie gaan besteden om zijn leven terug op de rails te krijgen. Dit is alles wat we hierover zeggen,” schreef de band maandag in de korte verklaring.

Meighan zelf zei eerder tegen de Britse pers dat hij sinds 2016 worstelt met psychische problemen.