Na #MeToo nu #AskMoreOfHim: mannen in filmwereld samen tegen misbruik

03 maart 2018

01u42

Een groep mannen uit de filmindustrie heeft zich gemengd in de MeToo- en TimesUp-discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag en ongelijkheid in Hollywood. In een open brief kondigen de mannen, onder wie Friends-acteurs David Schwimmer en David Arquette uit Scream, de campagne #AskMoreOfHim aan als steun aan de slachtoffers. Ook worden mannen aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

"We bewonderen en steunen de moedige vrouwen, mannen en genderneutrale mensen die hun nek hebben uitgestoken om over hun ervaringen met intimidatie, misbruik en geweld door mannen in ons land te praten", begint de open brief. "Deze mensen zijn onze collega's en vrienden. Het zijn collega-kunstenaars en ambachtslieden. Ze zijn ook onze partners, broers en zussen, ouders en kinderen. We zijn onder de indruk van hun kracht en toewijding om de waarheid te vertellen."

De ondertekenaars van de brief voelen een grote verantwoordelijkheid om niet alleen hun steun uit te spreken, maar om ook zelf te werken aan oplossingen. "Als mannen hebben we een speciale verantwoordelijkheid om misbruik te voorkomen. Immers, de overgrote meerderheid van seksuele intimidatie, misbruik en geweld wordt gepleegd door mannen, of dat nu in Hollywood is of niet. En in entertainment - zoals in veel andere sectoren - staan mannen voor het grootste deel aan het roer. Daarom is een van onze krachtigste wapens het andere mannen - inclusief onze vrienden en collega's - duidelijk maken dat seksuele intimidatie en misbruik nooit aanvaardbaar zijn. Dit geldt voor seksistische en vernederende opmerkingen, tot huiselijk geweld en aanranding."

"Beschouw dit als onze belofte om overlevenden te steunen, seksisme te veroordelen waar we het ook zien gebeuren, en onszelf en anderen verantwoordelijk te houden. Wij, acteurs, schrijvers, producenten en regisseurs, hopen dat we met onze acties andere mannen zullen inspireren om zich bij ons aan te sluiten. Tot nu toe is slechts een klein aantal van hen actief betrokken bij deze campagne. Dit moet veranderen. Het is tijd voor #AskMoreOfHim."

