Na Kaley en Gwyneth: ook deze beroemde koppels woonden tijdens hun huwelijk (een tijdje) apart SDE

09 november 2019

20u00 0 Celebrities Gwyneth Paltrow (47) heeft het bijna een jaar volgehouden en ook Kaley Cuoco (33) doet het al een tijdje: niet samenwonen met je echtgenoot. Hoe vreemd het ook klinkt, ze zijn heus niet de enige beroemdheden die graag wat afstand scheppen in hun huwelijk. Ook deze zes beroemde koppels kozen er op zeker moment voor om - in sommige gevallen een tijdje - apart te gaan wonen van hun geliefde.

Victoria en David Beckham

Ex-Spice Girl Victoria en haar voetballende echtgenoot David Beckham trouwden in 1999 en kregen vier kinderen: Brooklyn, Romeo, Cruz en Harper. Hun geheim voor een gelukkige relatie? Afstand, vertelt een naaste van het koppel aan Us Weekly. “Ze leiden erg verschillende levens en die scheiding wordt duidelijk gemaakt door hun huizen in de Verenigde Staten en in Engeland.” Victoria brengt het meerendeel van haar tijd door in het Verenigd Koninkrijk, waar ze aan haar kledinglijn werkt, en David doet, naar verluidt, “zijn eigen ding”. Maar ook hun reusachtige huis in Oxfordshire zorgt voor afstand. Zo zouden de echtelieden elk een eigen vleugel betrekken in het landhuis. “Ik denk dat ze het wel fijn vinden om aparte levens te hebben”, klinkt het. Maar wanneer het hun kinderen betreft, doen David en Victoria wél alles samen: “De kinderen zijn de gemeenschappelijke band die hen samenhoudt.”

Julia Roberts en Danny Moder

Julia Roberts is al zeventien jaar getrouwd met Danny Moder, en af en toe draait de geruchtenmolen over een mogelijke breuk op volle toeren. In juli 2018 was het weer zover: het koppel was al maanden niet meer samen gezien, en dat zorgde voor heel wat roddels. Of daar iets van aan is, is niet zeker. Feit is wel dat Julia volgens In Touch 3,9 miljoen dollar (3,5 miljoen euro) betaalde om een surfhutje dicht bij huis te kopen voor haar echtgenoot, zodat hij niet langer weg zou moeten op langdurige surfreizen. Daarnaast zou de actrice ook een huis aan de overkant van de straat gekocht hebben met een waarde van 6,84 miljoen dollar (zo'n 6,2 miljoen euro) zodat Daniel daar kan verblijven wanneer hij er zin in heeft. En dat zou hij dan ook heel regelmatig doen.

Helena Bonham Carter en Tim Burton

Ondertussen is dit koppel al uit elkaar, maar tijdens hun dertienjarige relatie woonden Helena Bonham Carter en Tim Burton naast elkaar in plaats van bij elkaar. De twee kochten twee aanpalende woningen, verbonden die met elkaar en gingen elk in een van de huizen wonen. De reden? Tim zou érg hard snurken en er een ongewoon slaappatroon op nahouden. Dankzij deze regeling had Helena daar geen last van. “We zien elkaar net zo veel als elk ander koppel, maar onze relatie wordt nog versterkt omdat we weten dat we elk onze eigen persoonlijke ruimte hebben waarin we ons kunnen terugtrekken", liet de actrice optekenen. “Het is geen opgelegde intimiteit. Het is gekozen, en dat is erg flatterend. Als je het kunt betalen, natuurlijk.”

Claire Danes en Hugh Dancy

Dat Claire Danes en Hugh Dancy niet bij elkaar wonen, heeft veel met hun werk te maken. “In het begin van onze relatie, waren onze schema’s verbazingwekkend compatibel", vertelde Claire. “Maar de laatste tijd hebben we dat geluk niet. We praten veel, we sturen veel berichtjes, we sturen elkaar foto’s van onze tenen - domme dingen.” Dat Claire in North Caroline ‘Homeland’ moest gaan filmen en Hugh ondertussen in New York aan het werk was, bleek inderdaad niet zo handig. Gelukkig speelde de Brit mee in het zesde seizoen van ‘Homeland’, waardoor ze weer herenigd werden. Ondertussen woont het koppel, dat twee zoontjes heeft, dan toch samen in New York.

Ashley Graham en Justin Ervin

Supermodel Ashley Graham trouwde in 2010 met Justin Ervin, een regisseur. Het koppel besloot om niet te gaan samenwonen, en dus woont Ashley nog steeds in New York, en Justin in Los Angeles. Geen probleem, vertelde het model in 2016 aan Entertainment Tonight. “We hebben een regel. Het mag niet langer dan twee weken duren voor we elkaar zien. En het is echt geweldig. Ik vind het prima. We zien elkaar in L.A. of New York. We zien elkaar in Parijs of Miami. Het is best sexy.” Ashley geeft toe dat het wel nodig is om de spanning erin te houden: “Mijn echtgenoot en ik zien elkaar niet zo vaak, en wanneer we niet meer op één lijn zitten - wat ieder koppel kan overkomen - dan hebben we seks en komen we weer op die ene lijn", vertelde ze aan Us Weekly. “Als we allebei een kantoorjob hadden en elkaar elke dag zagen, dan weet ik niet of dit het beste advies zou zijn", voegde ze er nog aan toe. Voor Ashley en Justin werkt het in ieder geval, want het koppel verwacht een eerste kindje.

Sarah Jessica Parker en Matthew Broderick

‘Sex and the City’-actrice Sarah Jessica Parker is al sinds 1997 getrouwd met Matthew Broderick. De sleutel van hun succes is tijd apart, vertelde Sarah tijdens een aflevering van ‘Girlboss Radio with Sophia Amoruso’. “Ik weet dat het geschift klinkt, maar we hebben levens die ons toestaan om weg te gaan en terug samen te komen. Zijn werk brengt hem ergens heen, en dat van mij ook. Op een bepaalde manier denk ik dat dat erg gunstig is omdat we daarna zoveel te delen hebben.” Maar ook wanneer Sarah en Matthew allebei thuis zijn, scheppen de twee afstand. In 2016 kocht het koppel twee aanpalende woningen. “Ze hebben wat ups en downs gehad, en besloten dat aparte woonruimtes cruciaal waren als ze bij elkaar wilden blijven", vertelde een naaste aan Radar Online. Het koppel heeft de muur tussen de twee woningen verwijderd, maar de twee echtelieden hebben wel elk hun eigen ruimtes. En de reden daarvoor is simpel: “Matthew is ongelofelijk slordig, terwijl Jessica een piekfijn georganiseerde dressing room nodig heeft voor al haar kleren. Maar de twee eten nog wel steeds samen. En als de sfeer juist zit, dan kan er wel eens een ‘logeerpartijtje’ van komen ...”