Na Jermaine Jackson out nu ook Kanye West zich als een grote fan van André Rieu Redactie

03 december 2019

10u00

Bron: AD 4 Celebrities Kanye West is groot fan van de Nederlandse violist André Rieu. Dat vertelde de 70-jarige muzikant vandaag in het programma ‘De Wereld Draait Door’.

“De man van Kim Kardashian had geappt dat hij fan van mij was”, vertelde Rieu terloops. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar het bericht bereikte mij via de platenmaatschappij.” Kanye West was overigens niet de eerste grote wereldster die fan van Rieu blijkt te zijn. Ook Jermaine Jackson meldde zich een aantal jaar geleden, en trad sindsdien een aantal maal op met Rieu tijdens de concerten in Maastricht.

Zelf is Rieu overigens groot fan van Bruce Springsteen. “Ik weet dat hij soms paarden koopt in Nederland, maar ik heb hem nog niet durven te benaderen", bekende de violist. Het is een grote droom van hem om ooit op te treden met Springsteen. “Hij heeft een paar jaar terug met zijn moeder een cover gedaan van Save the last dance for me van The Drifters. Dat zou een mooi nummer zijn om te doen."

Rieu vertelde verder dat het hem blijft verbazen hoe ver zijn bekendheid soms reikt. ,,Ik zat laatst in een hotel in Montreal, kwamen er twee eskimo's op mij af. Die kenden mij omdat ze in hun iglo altijd op YouTube filmpjes van mij keken.”