Na Jeanne nu ook tweelingzus Marcella overleden

03 februari 2019

22u56

Twee en halve maand na haar zus Jeanne is nu ook Marcella, de andere helft van Vlaanderens bekendste tweeling overleden. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Ze werd 95 jaar.

De identieke tweeling verwierf begin 2000 plotseling nationale bekendheid toen ze het gezicht waren van een rubriekje in het VTM-programma ‘Hart Van Vlaanderen’. Het leven in de spotlights ging hen goed af. Als ze geen winkel openden of een voetbalwedstrijd aftrapten, stonden ze in een dancing foto’s uit te delen.

Jeanne en Marcella, geboren in Anderlecht, woonden 72 jaar in Leuven waarvan meer dan 40 jaar in Sint-Maartensdal en zijn kapsters van opleiding. Hun ouders hadden nog een café op de Vismarkt. Jeanne trouwde in 1947 met een beroepsmilitair maar dat huwelijk hield geen stand. Toen haar man stierf in 1999 ging ze opnieuw samenhokken met Marcella. Ruzie maken deden ze zelden. “Waarom ook? We hebben alleen nog elkaar. Van de rest van onze familie blijft er bijna niemand over.”

“Het was onwaarschijnlijk om van nabij te zien hoe die twee elkaar aanvulden”, zei Robin Vissenaekens in Dag Allemaal na het overlijden van Jeanne eind november 2018. Hij was het die de tweeling ontdekte tijdens een reportage in ‘hun’ Leuven. “Omdat ze echt over alles dezelfde ideeën hadden, konden ze elkaars zinnen perfect afmaken. Elke ­ochtend beslisten ze samen wat ze die dag zouden aantrekken.”

9 april vierden ze nog hun 95ste verjaardag. Ze waren samen goed op weg om honderd te worden. “Dan zal er nogal eens gefeest worden in Leuven”, vertelde de eeneiige tweeling nog in onze krant. Maar dat mag helaas niet zijn.