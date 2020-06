Na jarenlange afwezigheid: Jennifer Lawrence maakt entree op social media LOV

18 juni 2020

13u58 0 Celebrities Daar is ze dan: Jennifer Lawrence (29) maakte zonet een account aan op Twitter. Daarmee doorbreekt ze haar Daar is ze dan: Jennifer Lawrence (29) maakte zonet een account aan op Twitter. Daarmee doorbreekt ze haar jarenlange afwezigheid op sociale media. Of we veel persoonlijke boodschappen zullen lezen, is nog maar de vraag, want de Hollywood-actrice schakelt het account vooral in om zich uit te spreken tegen onrecht.

Jennifer Lawrence neemt al jaren een actieve rol op in Represent Us. De organisatie zet zich in voor “het nastreven van federale hervormingen” met betrekking tot verkiezingen. Met haar Twitteraccount wilt ze dan ook gebruikmaken van haar bekendheid om de organisatie in de verf te zetten.

In haar eerste tweet deelde Lawrence een video met acteur Omar Epps over het hoge percentage opgesloten zwarte mannen in Amerika. “Bijna één op de vier zwarte mannen in Amerika wordt op een bepaald moment in hun leven opgesloten”, schrijft ze erbij.

Gerechtigheid

De tweede tweet van Lawrence bevat een persoonlijke brief, waarin de actrice oproept tot gerechtigheid rond de dood van Breonna Taylor, de vrouw die op 13 maart om het leven kwam door politiegeweld. Breonna en haar vriend Kenneth Walker waren in hun eigen huis toen de politie een nachtelijke inval deed op het verkeerde adres, op zoek naar iemand die uren eerder in hechtenis was genomen. Taylor werd acht keer beschoten. Ze was 26. Er werden geen arrestaties verricht in het geval van Taylor en de officieren die verantwoordelijk zijn voor haar dood, zijn nog steeds in dienst van de Louisville Metro Police.

“Als Louisvilliaan, als mens, kan ik niet zwijgen”, schreef de in Kentucky geboren Lawrence woensdag. “Ik sluit me aan bij al diegenen die zich uitspreken tegen dit ernstige onrecht en roep de procureur-generaal Daniel Cameron op om onmiddellijk actie te ondernemen en de verantwoordelijken voor haar dood terecht te stellen.” Lawrence merkt op dat hoe langer het duurt voordat de officieren die betrokken zijn bij de dood van Taylor worden gearresteerd, “hoe meer het vertrouwen in de ordediensten verbrokkelt”.

Nearly 1 in 4 Black men in America will be locked up at some point in their life. In this short video, @omarepps & @desmondmeade explain how corruption has broken our criminal justice system—& what we can do to fix it. #UnbreakingAmerica #JusticeForSale https://t.co/nBgujzH2BH pic.twitter.com/Jhw4Jtav5L Jennifer Lawrence - Represent.Us(@ JLawrence_RepUs) link