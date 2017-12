Na jaren van vervreemding: Justin Bieber vindt de weg terug naar zijn vader MVO

07u52 0 REUTERS Justin Bieber is opnieuw tevreden over de relatie met zijn vader. Celebrities De relatie tussen Justin Bieber en zijn vader is niet altijd makkelijk geweest, maar de zanger is bij dat hij het niet heeft opgegeven met zijn pa. Dat liet hij dinsdag weten in een post op Instagram.

Bij een foto van de twee schrijft Justin: "Ik geniet ervan mijn vader nog steeds beter te leren kennen. Ik hou ervan om me door moeilijke dingen heen te slaan om iets goeds te bereiken. Relaties zijn het waard om voor te vechten, zeker met familie". De zanger eindigde de post met een bericht aan zijn vader: "Ik hou van je, voor eeuwig en altijd papa."

De ouders van Justin waren tieners toen hij geboren werd. De nu 23-jarige Canadees werd opgevoed door zijn moeder en zijn opa en oma. In zijn jeugd verdween papa Jeremy een jaar lang van de radar, en ook daarna zag hij de man niet vaak. "Hij was toen niet in de positie om een kind op te voeden", aldus Justin in een interview met Billboard. "Hij was onvolwassen. Hij verdween voor een jaar toen ik ongeveer vier was. Toen hij terugkwam zei mijn moeder: als je een deel van zijn leven wil zijn, dan zorg je dat je hier bent en blijft."

De zanger benadrukte in dat gesprek dat hij altijd wel een soort van relatie met Jeremy heeft gehad. "Het is een misvatting dat hij een compleet afwezige vader was, hij is na dat ene jaar sinds de dag dat hij terugkwam ook in mijn leven gebleven: ik was sindsdien in het weekend en op woensdagen bij hem."

Sinds enkele jaren werk Bieber er bijzonder hard aan om een goede relatie met zijn vader te onderhouden. Dat is niet de enige relatie die de jonge zanger recent van de ondergang gered heeft. Ook zijn ex-vriendin, Selena Gomez, is ondertussen terug met hem samen.

I️ love continuing to get to know my father I️ love working through hard things to get to the good things.. relationships are worth fighting for especially with family!! Love you forever and always daddy! Een foto die is geplaatst door Justin Bieber (@justinbieber) op 04 dec 2017 om 08:30 CET