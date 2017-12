Na jaren in de psychiatrie: Amanda Bynes maakt comeback in 2018 TDS

16u19

Bron: PAGE SIX 0 EPA Celebrities Voor wie dacht dat actrice Amanda Bynes compleet van de radar is verdwenen: think again. Want na al haar problemen uit het verleden is de actrice nu eindelijk klaar om in 2018 weer naar het grote scherm terug te keren. "Ik ben er 100% klaar voor", zegt ze via haar advocaat.

2018 moet nog beginnen, maar belooft nu al het grote jaar te worden voor de 31-jarige Amanda Bynes. Ze kijkt er volgens haar advocaat in de eerste plaats enorm naar uit het nieuwe jaar met haar vriendinnen in te zetten. Amanda wil de komende maanden ook haar opleiding aan het Fashion Institute of Design and Merchandising in Californië afwerken. Bovendien wil ze opnieuw beginnen acteren.

Eindelijk nuchter

Het laatste wat we van haar zagen, was 'Easy A' uit 2010. Daarna verbleef ze jaren in de psychiatrie met een zware alcoholverslaving. Op Twitter dreigde een losgeslagen Amanda er zelfs mee haar eigen vader te vermoorden. "Ik heb nog niet besloten hoe ik hem wil vermoorden, ik geloof niet in moord", zegt Amanada in een gelekt filmpje op internet. "Maar niks zou me meer plezier geven dan zijn keel doorsnijden. Als jouw vader mijn vader was, dan zou je begrijpen waarom je zijn polsen door zou willen snijden.”

Amanda's ouders kregen de financiële voogdij over hun dochter zolang ze geestelijk niet in orde was. Pas in juni van dit jaar kreeg ze weer de controle over haar financiën. Toen besloot ze dat ze weer wilde gaan werken. Ze is nu meer dan drie jaar nuchter, en vastbesloten een frisse start te maken. Wordt vervolgd.

