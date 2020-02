Na huwelijk van vier dagen: Nicolas Cage heeft een nieuwe vriendin SDE

29 februari 2020

14u32

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Het ziet ernaar uit dat Nicolas Cage (56) een nieuwe vriendin heeft. De acteur werd met een mysterieuze vrouw gezien in New Orleans. Het is de eerste keer dat Cage met een nieuwe vriendin gefotografeerd wordt, sinds zijn extreem korte huwelijk met Erika Koike (34) in maart vorig jaar.

Nicolas Cage spotted visiting his own tomb at New Orleans cemetery with mystery woman https://t.co/YaokK1RwFm Daily Mail Celebrity(@ DailyMailCeleb) link

In maart vorig jaar trouwde Nicolas Cage in Las Vegas met visagiste Erika Koike, zijn vierde huwelijk. Sindsdien bleef hij publiekelijk ver uit de buurt van vrouwen. Tot nu. Enkele dagen geleden werd hij met een mysterieuze vrouw aan zijn zijde in New Orleans gezien. De twee hielden elkaars hand vast terwijl ze het St. Louis Cemetery bezochten. Daar kocht Cage in 2010 twee percelen, waarop hij een enorme pyramide van bijna drie meter hoog liet bouwen. Die moet dienstdoen als graf. Op de pyramide staat in het Latijn ‘Omnia Ab Uno' geschreven, wat zoveel betekent als ‘Alles van de Ene’.

Wie deze mysterieuze vrouw is, is vooralsnog niet geweten. Nicolas Cage heeft er al een turbulent liefdesleven opzitten. In 2002 vroeg hij na drie maanden huwelijk een scheiding aan van Lisa Marie Presley. Daarvoor was hij zes jaar getrouwd met Patricia Arquette. Zijn derde huwelijk duurde een stuk langer: met Alice Kim hield Nicolas het twaalf jaar vol. Zijn verbintenis met Erika Koike eindigde dus al na slechts vier dagen.