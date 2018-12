Na hun vechtpartij: Pamela Andersons ex-man Tommy Lee verzoent zich dan toch met zoon Brandon TDS

13 december 2018

17u35

Bron: Instagram 0 Celebrities Pamela Andersons ex-man Tommy Lee heeft zich verzoend met hun zoon Brandon. Via Instagram deelde hij een aandoenlijke foto, waarop hij zijn zoon innig omhelst. “Ik hou van jou”, schrijft Tommy bij het beeld. Vader en zoon kwamen het afgelopen jaar meermaals in het nieuws vanwege hun hevige ruzie.

De volgers van de Mötley Crüe-drummer zijn alvast ontroerd. “Prachtig! Het leven is te kort, vergiffenis is belangrijk”, klinkt het in de commentaren. Of ook: “Alle families ruziën wel eens met elkaar. Zo lang je het maar kan goedmaken. Geniet van de korte tijd die je hier samen hebt. Je familie is het belangrijkste dat er is!”

De afgelopen maanden verging het vader en zoon veel minder goed. In maart dit jaar leidde hun vete nog tot een handgemeen bij Tommy thuis. Volgens Tommy viel Brandon hem aan en sloeg hem bewusteloos. Zijn 21-jarige zoon hield altijd vol dat hij handelde uit zelfverdediging, omdat Tommy dronken was en agressief uit de hoek kwam.

Oude vete

Door de vertroebelde relatie laaide ook een oude vete op tussen Tommy en zijn ex Pamela Anderson, Brandons moeder.Op de sociale media beweerde Tommy dat Pamela hun zoon slecht heeft opgevoed. Pamela beet van zich af, en liet daarop weten dat Tommy haar tijdens hun huwelijk heeft mishandeld.

Volgens TMZ besloot Tommy later ook om een aanklacht tegen zijn zoon in te dienen, omdat Brandon weigert excuses aan te bieden. Tommy gaf toen aan dat als Brandon door de aanklacht in de gevangenis belandde, dat “zijn eigen schuld” was. Zo ver is het gelukkig dus nooit gekomen, en kunnen vader en zoon weer door één deur.