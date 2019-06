Na hun ‘boycot’ van Trump: ken jij de officiële muizenvangers van de Britse premier al? MVO

07 juni 2019

12u00 0 Celebrities Niemand met zo'n vreemd gevoel voor humor als de Britten. Wat doe je als er te veel ongedierte rondloopt in de woning van de eerste minister? Dan neem je een kat. En hoe: Larry en Palmerston kregen de officiële titel 'Chief Mouser'. Dat betekent zoveel als: ‘het hoofd van de afdeling muizen vangen'. Sindsdien worden de zogenaamde diplo-katten door de media net zo behandeld als hun menselijke collega's, als een 'inside joke' die door heel Groot-Brittannië wordt gedeeld.

Downing Street, al jaar en dag het hoofdkwartier van de Prime Minister, heeft een klein legertje ‘officiële’ katten. Die zijn ‘in dienst’ van de regering en hebben elk ook hun eigen titel, twitteraccount én fans. De Britse media berichten over de diertjes alsof het echte parlementsleden zijn, hilarisch in hun geveinsde ernst. Voor wie het nog niet wist, de kater hieronder is niemand minder dan ‘Chief Mouser’ Larry, chouchou van de Britse bevolking en veroorzaker van menig probleem tijdens officiële momenten.

‘Protest’ tegen Trump

Larry zorgde tijdens het staatsbezoek van president Trump voor ophef, toen de Amerikaanse president langskwam bij Theresa May (voorlopig nog Prime Minister van dienst). Hij vond namelijk een ideaal rustplaatsje onder ‘The Beast’ - de limousine van Trump die zo extravagant is dat hij een eigen naam meekrijgt. Daardoor kon de wagen niet vertrekken op het geplande moment, en veroorzaakte de kat een vertraging die volgens omstaanders bijna een uur duurde. Ze kregen hem namelijk niet meteen te pakken. Daarnaast poseerde hij tijdens een officieel fotomoment mee door op de vensterbank te kruipen. De aanwezige media, zowel Amerikaans als Brits, kon er goed om lachen - net als iedereen op sociale media, trouwens. Het twitteraccount van Larry reageerde meteen op het nieuws: “Wat wil je dan dat ik doe? In de regen gaan zitten?”

What do you expect me to do, sit out in the rain? https://t.co/vkI9AWHtwy Larry the Cat(@ Number10cat) link

Security incident in Downing Street after Larry the Cat tries to get inside The Beast.



He is currently sat underneath the car meaning it can’t move. pic.twitter.com/ZxQIwzOD4S Charlie Proctor(@ MonarchyUK) link

If you think I’m getting off this windowsill you’ve got another thing coming... #TrumpUKVisit

(Photo: @davidbrunnstrom) pic.twitter.com/x6qwBzczMP Larry the Cat(@ Number10cat) link

Maak plaats voor Theresa

Vorige maand saboteerde Larry nog zijn eigen huisgenoot: Theresa May. Toen zij haar ontslag kwam aankondigen bleef Larry koppig voor de deur zitten. Hij moest door één van de bewakers verwijderd worden, onder protest van de aanwezige leden van de pers, die het allemaal wel grappig vonden. “Opgelet, Larry is zonet weggenomen van het opstapje, dat moet betekenen dat de actie op het punt staat los te breken”, tweette één van hen.

Hoe kreeg Larry zijn post?

Vroeger - voor de uitvinding van moderne pesticiden - was het de gewoonte om een kat te hebben op Downing Street nr. 10, gezien er heel wat ongedierte door de straten van Londen liep. Ook al zijn er vandaag de dag genoeg manieren om een woning ‘muisvrij’ te houden, bracht de toenmalig eerste minister David Cameron in 2011 opnieuw een kat mee naar huis. Het ging om Larry, die meteen de harten van het personeel, maar ook van heel het land stal. Het was de eerste keer in 14 jaar tijd dat er weer een kat werd geïntroduceerd.

Uiteraard woonde hij ook alle belangrijke diplomatische bezoekjes bij, zoals dat van Barack Obama in zijn eerste jaar als Mouser. De perfecte ijsbreker om een gesprek tussen twee belangrijke naties op te starten. Niemand kan zich kwaad maken in het bijzijn van Larry.

Another #FlashbackFriday for you all. Barack Obama meets Chief Mouser Larry the cat, Downing Street, May 2011. pic.twitter.com/RFmKh1ZXxb Tory Social(@ TorySocial) link

Ook al werd Cameron in 2017 vervangen door Theresa May, werd er beslist dat de kat zijn positie als Chief Mouser mocht behouden.

Het werd een groot schandaal in de media dat Cameron zijn kat zomaar achterliet. “Hij hield helemaal niet van Larry!”, klonkt het. James zag zichzelf gedwongen om dat tijdens een officiële bijeenkomst van het parlement te ontkennen, met bewijsmateriaal in handen. “Deze foto toont het aan: ik hield wél van Larry”, meent hij. “En ik mis hem ook, maar Larry is Downing Street gewoon, het is zijn thuis en het zou niet eerlijk zijn om hem daar weg te halen. Het vaste personeel daar is gek op hem.”

David Cameron: "I miss Larry the cat"https://t.co/EHl6P7wAd1 pic.twitter.com/Rd4MeaqnRZ The Telegraph(@ Telegraph) link

Kat nummer 2: Palmerston van Buitenlandse Zaken

Maar waarom het maar bij één kat houden als het opvalt dat het diertje de populariteit van Downing Street verhoogt bij de bevolking? Naast Larry is er ook Chief Mouser Palmerston, de kat van de afdeling Buitenlandse Zaken. Hij werd in 2016 geadopteerd uit een lokaal asiel. Zijn titel: Chief Mouser to the Foreign Office. Knap, voor een voormalige zwerver.

Hij kwam vorig jaar nog in het nieuws omdat hij 'iets vreselijks' had gedaan: hij negeerde zijn job als muizenvanger en ging in plaats daarvan achter wat kleine eendjes aan. De rasechte paparazzi-foto's waarop Palmerston met een eendje in zijn bek rondliep, bleven niet lang uit. Het nieuws ging als een lopend vuurtje het land rond, en Palmerston de kat zag geen andere oplossing dan zich ‘te verontschuldigen’ via zijn Twitteraccount.

Uiteraard voert hij een kleine politieke oorlog met zijn collega, Larry, het officiële huisdier van de premier. ‘Zijn reactie’ op het voorval volgde haast meteen. “In tegenstelling tot onze eerste minister, ben ik wél bereid om te reageren als mijn team de grenzen overschrijdt. Palmerston wordt overgeplaatst naar Antarctica na dit incident.”

(Lees verder onder foto’s)

It is only right that I address the criticisms levelled at me today.

Many will be upset by these pictures, for that I apologise. I don’t ask for your approval but ultimately I am a cat above all else and sometimes a cat has to cat. Palmy x https://t.co/5nO3m1ov5y Palmerston the Cat(@ PalmerstonFOCat) link

Unlike the PM, I’m willing to take action when my team steps out of line. Palmerston is being transferred to Antarctica following this disgraceful incident...

(Photos @veripix) pic.twitter.com/wq90V9XrXv Larry the Cat(@ Number10cat) link

Geen dikke vrienden

De clue van deze grap is dat de katten ooit al vechtend werden gefotografeerd, voor de deur van Downing Street Nr. 10. Nu hebben ze volgens de Britse media dus een aanhoudende vete. Nu was daar wel iéts van aan, want het bleef helaas niet bij één gevecht. De twee katers hadden het nogal moeilijk met hun gedeeld territorium. Larry en Palmerston werden uiteindelijk in verschillende gebouwen ondergebracht, in de hoop dat ze elkaar niet meer voor de voeten zouden lopen. Sindsdien is de rust teruggekeerd.

Drama at Downing Street this morning - Larry the cat has a face off with Palmerston from the Foreign Office. Fur and collar ripped off in the cat fight. @GMB pic.twitter.com/xGWUwZwlmO Nick Dixon(@ NickDixonITV) link

Kat nummer 3: Gladstone van Financiën

Niet alleen nr. 10 Downing Street heeft haar eigen muizenvangers, ook andere afdelingen volgden hun voorbeeld na het grote succes van de eerste twee. Zo is er bijvoorbeeld Gladstone, de officiële muizenvanger van het departement Financiën: Chief Mouser for the Treasury. Hij was een voormalige zwerfkat die gered werd uit het nabijgelegen Battersea-asiel. Net als Palmerston werd hij geïntroduceerd in 2016.

Ambassade

Gek genoeg bleef de grap zelfs niet binnen de landsgrenzen. In 2017 benoemde de Britse ambassade van Jordanië hun huiskat tot Chief Mouser. Een bericht dat gretig werd gedeeld in het nieuws, en uiteraard ook op sociale media. “Hij is de eerste diplo-kat die in het buitenland een positie krijgt,” klonk het trots. Lawrence of Abdoun - want zo heet het beestje - heeft zijn post vandaag nog steeds.

Kortom, het hele kattenverhaal is ietwat uit de hand gelopen in Londen, maar de Britten zouden de Britten niet zijn als ze er niet nog jarenlang 'bloedserieus' mee doorgaan.