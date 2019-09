Na het zware ongeval: veiligheid wagen Kevin Hart was mogelijk niet in orde TDS

Bron: ANP 0 Celebrities De gepimpte Plymouth Barracuda uit 1970, de auto waarmee acteur Kevin Hart (40) vorige week een ongeluk had, zou niet zijn voorzien van de juiste veiligheidsaccessoires. Dat meent TMZ op basis van garagehouders die gespecialiseerd zijn in het opvoeren van dat soort oude wagens.

Verschillende experts vertellen de website dat het “hoogst ongebruikelijk” is dat een auto met 720 pk onder de motorkap niet uitgerust is met een vijfpuntsgordel en een rolkooi, zoals bij de wagen van Hart het geval zou zijn geweest. Het bedrijf dat de auto van Hart heeft gepimpt wilde tegen TMZ niet reageren op het eventuele gebrek aan veiligheidsaccessoires.

Het ongeluk gebeurde vorige week in de nacht van zaterdag op zondag in de heuvels van Malibu. Kevin Hart liep daarbij ernstig rugletsel op, maar is na een operatie weer aan de betere hand. Wel staat hem nog een maandenlange revalidatie te wachten.