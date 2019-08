Na het drama: Vlaams-Turkse Hadise en haar mama kunnen weer ademhalen Redactie

21 augustus 2019

14u00

Bron: TV FAMILIE 0 Celebrities Hadise (33) heeft weer redenen om te lachen. De Vlaams-Turkse zangeres, die bekend werd dankzij ‘Idool’ en sinds verschillende jaren een superster is in Turkije, heeft het islamitische Offerfeest gevierd met haar mama Gülnihal. Haar volgers vinden het geweldig om beide vrouwen zo uitgelaten te zien. Want zoals vorige zomer bekend raakte, was de moeder van Hadise er toen emotioneel onderdoor gegaan. De reden zou het aanhoudende geruzie tussen haar kinderen geweest zijn. Dat schrijft weekblad Tv Familie.

Een wanhoopsdaad kon maar nipt verijdeld worden. Na dat drama maakte Hadise zich enorm veel zorgen en liet ze haar mama opnemen in een gespecialiseerd centrum. Wel, het ziet ernaar uit dat Gülnihal goed hersteld is. Hadise doet er nu ook alles aan om haar moeder gelukkig te maken. Ze beseft dat ze haar door haar drukke carrière misschien te weinig aandacht heeft geschonken. Die fout wil ze niet meer maken. En dus nam Hadise haar mama en haar jongere zus Derya mee op vakantie. Naar het Comomeer. En het mocht wat kosten!

Hadise en haar gezelschap verbleven in het prestigieuze vijfsterrenhotel Villa d’Este, dat erg geliefd is bij celebrity’s. Hollywood-ster Emily Blunt trouwde er. Zanger John Legend en model Chrissy Teigen brachten er hun huwelijksnacht door. Om maar te zeggen: een goedkope vakantie was het niet. Hadise betaalde alles. De dames huurden ook een boot om het meer te verkennen. Deze vakantie zal de band tussen moeder en dochters alvast verstevigd hebben. Met Hadises oudere zus en ex-manager Hülya liggen de zaken anders. Zij lichtte Hadise voor 1,7 miljoen euro op. De zangeres probeert dat geld via de rechtbank terug te krijgen.

Niet origineel

In Turkije is intussen wel een relletje ontstaan over de nieuwe podiumoutfits van Hadise. Die zouden verdacht veel lijken op die van wereldster Jennifer Lopez. “Weinig origineel”, klinkt het. Maar Hadise laat het niet aan haar hart komen. Tijdens een recent concert vroeg ze haar moeder, die op de eerste rij zat, wat zij van haar podiumkleren vond. En wat denk je? Hadises mama was enthousiast, natuurlijk.