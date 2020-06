Na haar rol in Disney-documentaire ‘Elephant’: “Meghan Markle overladen met filmaanbiedingen” BDB

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Sinds ze te horen was in de Disney-documentaire ‘Elephant’ zou Meghan Markle (38) overladen worden met filmaanbiedingen. Dat vertelt een bron in de Britse krant Daily Mail. “Maar ze wacht nog op het juiste project”, klinkt het.

Sinds Meghan Markle en prins Harry (35) verhuisd zijn naar Los Angeles beweren veel bronnen dat de hertogin van Sussex haar acteercarrière nieuw leven wil inblazen. Markle was namelijk jarenlang te zien in de advocatenserie ‘Suits’. Een eerste stap in die richting was haar bijdrage aan de Disney-documentaire ‘Elephant’. Markle sprak de voice-over in en in ruil ging er een donatie naar hulporganisatie Elephants Without Borders. Die vereniging zet zich in voor het behoud van olifanten in het wild.

De docu is sinds 3 april te zien op streamingdienst Disney+, die nog niet verkrijgbaar is in België. ‘Elephant’ was een eenmalige samenwerking, maar volgens een bron in de Britse krant Daily Mail is de kans groot dat er een vervolg aan gebreid wordt. “Disney was erg enthousiast over haar werk”, klinkt het. “Ze heeft voor slechts één project getekend, maar er wordt gesproken over andere films en ideeën waaraan ze mogelijk mee zou kunnen werken.” Daarnaast zouden ook andere studio’s interesse hebben in Meghan. “Ze wordt overspoeld met aanbiedingen. Maar het is voor haar belangrijk dat het het juiste project is en iets is waar ze écht achter staat.”

