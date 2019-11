Na haar plotse trouwplannen: Kristen Stewart had ook met ‘Twilight’-collega Robert Pattinson willen trouwen KD

06 november 2019

22u00

Bron: ANP 0 Celebrities Kristen Stewart (29) onthulde recent dat ze al denkt aan een huwelijk met haar vriendin Dylan Meyer, met wie ze amper drie maanden verkering heeft. Trouwen is dan ook iets dat de actrice graag zou doen. Zo bekent ze dat ook ‘ja’ zou hebben gezegd als ex-lief Robert Pattinson haar ten huwelijk had gevraagd. Dat zei ze tijdens een interview in de radioshow van Howard Stern.

Kristen Stewart en Robert Pattinson leerden elkaar in 2008 kennen op de set van ‘Twilight’. Hun liefde op het witte doek leidde tot een echte romance. In de radioshow vertelt Stewart openhartig over haar relatie met haar Twilight-tegenspeler en hoe verliefd ze op hem was. “We waren jaren samen, hij was mijn eerste echte liefde.” Aarzelend gaf Stewart toe dat ze met Pattinson wilde trouwen. “Ik weet het niet. Dat wilde ik wel, ja. Bij elke persoon met wie ik een serieuze relatie had dacht ik: dit is het.”

Ook met haar huidige lief wil de actrice graag trouwen. “Ik ga mijn vriendin zeker en vast ten huwelijk vragen”, maakte Kristen Stewart meteen duidelijk. “Ik kan verdomme niet wachten om het te doen!” Dat ze nog maar drie maanden samen is met scenarioschrijfster Dylan Meyer, vormt geen bezwaar. “Ach ja, ik wil wel enigszins redelijk zijn, maar ik denk wel dat goede dingen snel gebeuren. Ik ben gewoon erg impulsief.”

Kristen leerde Dylan zes jaar geleden kennen, maar pas enkele maanden geleden sloeg de vonk over. “De eerste keer dat ik haar vertelde dat ik van haar hield was het erg laat. We zaten in een of andere verschrikkelijke kroeg met haar vrienden. Zij verlieten de zaak en ik zei gewoon: ‘Oh man, ik ben zo ongelofelijk verliefd op je.’ Zo eenvoudig was het.”