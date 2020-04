Na gevecht met zus Kim verdedigt Kourtney Kardashian zichzelf: “Kinderen opvoeden is ook een job” SDE

03 april 2020

16u09 0 Celebrities Kourtney Kardashian (40) heeft weinig zin meer om nog in realityreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’ te verschijnen. Kourtney Kardashian (40) heeft weinig zin meer om nog in realityreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’ te verschijnen. Na een explosief gevecht met zus Kim (39) geeft de Amerikaanse toe dat ze andere prioriteiten heeft.

Dat het momenteel wat stroef loopt tussen zussen Kourtney (40) en Kim Kardashian (39) is wel het minste wat je kan zeggen. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ gingen de twee zelfs op de vuist. Kim beschuldigde haar oudere zus ervan geen werkethiek te hebben - iets wat al vaker naar boven kwam. Kourtney zou haar verantwoordelijkheden proberen te ontlopen en niet meer willen filmen. De daaropvolgende ruzie tussen de zussen werd erg agressief en er vielen zelfs klappen.

Op Twitter heeft Kourtney zich nu uitgesproken over wat er gebeurde. “Ik ga vanavond niet live tweeten over de show, want ik breng tijd door met mijn kinderen nu ze vakantie hebben", liet ze weten. Samen met ex Scott Disick heeft ze drie kinderen: Mason (10), Penelope (7) en Reign (5). “Ik begrijp dat een groot deel van de gesprekken nu over mijn werkethiek gaan, maar laat me een ding duidelijk maken: kinderen opvoeden is ook een job. Meer nog: het is de moeilijkste en meest bevredigende job die ik ooit heb gehad." Haar keuze is dus duidelijk, klonk het: “Ik heb besloten om mijn focus te leggen op mijn kinderen en mijn lifestylemerk Poosh, dat draait om het vinden van jouw gezonde balans, zodat je je beste leven kunt leiden.”

“Ik beoordeel niemand die een ander pad kiest", voegde ze er nog aan toe. “En ik hoop dat iedereen mijn keuze naar waarde kan schatten.”

Het lijkt erop te wijzen dat we Kourtney binnenkort een stuk minder in ‘Keeping Up With The Kardashians’ zullen zien, iets waar ze zelf ook al op doelde tijdens de vorige aflevering. “Ik heb besloten om een stap terug te nemen wat betreft de opnames, en echt de dingen die ik nog gefilmd wil zien, te gaan uitkiezen.”

Lees ook:

Ontslaan Kim en Khloé Kardashian zus Kourtney uit hun programma?

Kourtney Kardashian haalt zoon van Instagram: “Hij is te jong”

Kourtney Kardashian krijgt verjaardagstaart met eigen naakte lichaam erop