Na Geri moet ook Victoria Beckham het ontgelden: “Ze is een beetje een bitch”, dixit Mel B SD

29 maart 2019

13u55

Bron: Metro.co.uk 2 Celebrities Mel B (43) neemt geen blad voor de mond in het interview dat ze met Piers Morgan (53) deed. Nadat ze eerder al vertelde dat ze seks had met Geri Halliwell Horner (46), noemde ze nu ook ex-Spice Girl Victoria Beckham (44) “een beetje een bitch”.

Het interview met Mel B moet nog uitgezonden worden, maar het doet al behoorlijk wat stof opwaaien. In een clip die eerder deze week online verscheen, gaf de Spice Girl toe dat ze seks had met Geri, maar ook over Victoria Beckham had Mel B iets te zeggen. Toen Piers haar vroeg hoe ze het vond dat Victoria niet mee op tournee wilde met de Spice Girls, antwoordde ze naar verluidt: “Ze is een beetje een bitch.” Maar Mel B verzachtte haar harde opmerking met de volgende woorden: “Ik ben droevig dat ze er niet bij zal zijn. Maar ze heeft het druk met haar modelijn en haar familie. Ik ben ontdaan dat ze niet bij ons zal zijn, maar ik blijf nog steeds hopen dat ze toch zal komen opdagen.”

Daar lijkt echter weinig kans toe. Een bron vertelde aan de Britse krant The Sun: “Victoria heeft het heel duidelijk gemaakt dat ze geen deel wil uitmaken van de tournee, en ze wil gewoon dat Mel haar wensen zou respecteren en zou stoppen met haar daarmee lastig te vallen. Mel’s interview heeft al genoeg problemen met Geri veroorzaakt zonder dat ze nog meer olie op het vuur moet gooien.”

Tussen Geri en Mel B lijkt alles voorlopig - ondanks alle heisa - best oké te zijn. Mel B vertelde dat ze meteen contact had opgenomen met de rosse Spice Girl, en dat de twee alles hadden uitgepraat. Geri zou niet echt gelukkig zijn met hoe alles gelopen is, maar de tournee gaat wel nog door. Wie al tickets gekocht had voor de nieuwe tournee, hoeft voorlopig dus niets te vrezen. Al weten we niet wat Mel B over Mel C en Emma Bunton gezegd heeft in het interview met Piers ...