Na felle kritiek op video in Japans 'zelfmoordbos': YouTuber Logan Paul last pauze in MVO

Logan Paul brengt voorlopig geen vlogs meer uit. De YouTuber laat weten wat tijd te nemen om "over dingen na te denken".

De 22-jarige Logan kwam eerder deze week in opspraak omdat hij een video had geplaatst waarin hij het lijk liet zien van een man die zichzelf had verhangen in een Japans bos. Hij bood daar maandag zijn excuses voor aan. "Ik had die video nooit moeten posten", aldus Logan. "Ik had mijn camera moeten wegdoen en moeten stoppen waar we mee bezig waren."

Hij kreeg veel kritiek, vooral van collega-vloggers. Zij noemen zijn actie "respectloos en treurig". Ook Hollywoodsterren reageerden boos. 'Breaking Bad'-acteur Aaron Paul - geen familie van Logan - vindt dat Logan mag "wegrotten in de hel". En 'Game of Thrones'-actrice Sophie Turner schreef: "Je verdient het succes dat je hebt niet."