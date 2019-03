Na een relatie van meer dan twintig jaar: huwelijksklokken voor Spice Girl Emma en haar Jade SD

04 maart 2019

07u54

Het moest er ooit van komen: na een relatie van meer dan twintig jaar, waarvan ze al acht jaar verloofd zijn, stappen Spice Girl Emma Bunton (43) en haar vriend Jade Jones (40) eindelijk in het huwelijksbootje.

Emma Bunton en Jade Jones werden gezien toen ze het Enfield Register Office in Londen binnenliepen om er hun huwelijksaangifte te doen. Dat wil zeggen dat ze nog twaalf maanden hebben om ook effectief in het huwelijk te treden. De geruchten doen alvast de ronde dat de festiviteiten in de Old Marylebone Town Hall in Londen zullen plaatsvinden. Ook Sir Elton John en Liam Gallagher zijn daar getrouwd.

Bunton en Jones zijn al sinds 1998 een koppel. Ze gingen kort uit elkaar, maar bezegelden hun relatie al snel met twee zonen: Beau (11) en Tate (7). Als het aan de Spice Girls-zangeres en haar verloofde ligt, kan daar eventueel nog een derde kindje bij. “We hebben het daar al over gehad, ja”, vertelde ze aan de Daily Mail. “Jade zou er erg blij mee zijn. Hij is zo goed met de kinderen! Als we het geluk hebben om ... Maar je moet er je tijd voor nemen en zeker zijn. Met mijn twee kinderen heb ik genoeg plaats gelaten zodat ik hen de tijd kon geven. Maar we hebben wel al gepraat over een derde kind, ja. Maar ik weet het niet zeker. Ik probeer fit te raken voor de tournee (met de Spice Girls, red.), dus ik kan me maar op één ding tegelijkertijd concentreren.”

Benieuwd hoe dat huwelijk er dan nog in past.