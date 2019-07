Na een relatie van drie jaar is ‘The Joker’-acteur Joaquin Phoenix verloofd KD

22 juli 2019

08u09

Acteur Joaquin Phoenix en actrice Rooney Mara zijn verloofd. Dat meldt Us Weekly. Het stel ontmoette elkaar in 2013 op de set van de film 'Her'. Drie jaar later, tijdens de opnames van de film 'Mary Magdalene', kregen ze een relatie. Nu zijn ze klaar om te gaan trouwen.

Vorige maand deed het gerucht van een verloving al de ronde, toen de 34-jarige Mara met een grote diamanten ring werd gespot. De actrice speelde onder meer in ‘The Girl With The Dragon Tattoo’ en ‘Social Network’. De 44-jarige Phoenix is later dit jaar te zien als de iconische filmschurk The Joker in de gelijknamige film.

De twee maakten hun debuut als liefdeskoppel op de rode loper tijdens de slotceremonie van het filmfestival in Cannes in 2017. Later bevestigde Phoenix dat hij met Rooney samenwoonde in de Hollywood Hills.